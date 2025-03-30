Барселона уничтожила «Жирону» и укрепила лидерство в Ла Лиге

Доминирование «Барсы» и автогол в раздевалку
С первых минут хозяева уверенно завладели инициативой и начали расшатывать оборону «Жироны». Уже в дебюте матча Фермин Лопес оказался на ударной позиции, но защитник заблокировал его попытку. Вскоре шанс появился у Роберта Левандовского, однако его мощный удар в нижний угол парировал вратарь гостей Пауло Гассанига.
На 21-й минуте «Барселона» была близка к голу после стандарта: Рональд Араухо выиграл борьбу в воздухе, а голкипер гостей совершил потрясающий сейв.
Казалось, что «Жирона» сумеет продержаться до перерыва, но в самой концовке первого тайма удача ей изменила. Янхель Эррера нарушил правила у линии штрафной, и после подачи стандарта в борьбе у ворот мяч рикошетом от Ладислава Крейчего залетел в сетку — автогол, 1:0.
«Жирона» сравнивает, Левандовский сияет
После перерыва «Жирона» неожиданно ожила. На 53-й минуте гости воспользовались редким провалом «Барсы» в обороне. Рональд Араухо потерял мяч на фланге, и Дейли Блинд мгновенно отправил передачу в штрафную на Арно Данжуму. Голландец легко обыграл защитника и пробил точно в дальний угол — 1:1.
Однако радость гостей длилась недолго. «Барселона» взвинтила темп, и через десять минут всё встало на свои места. На 61-й минуте Лопес, получив подачу от Гави, не стал бить сам, а сделал умную скидку головой на Левандовского. Поляк не упустил шанс — 2:1.
На 77-й минуте «Барса» организовала классическую атаку в стиле самой себя: Френки де Йонг разогнал выпад, выдав филигранный пас на Левандовского в штрафную. Поляк, как настоящий киллер, не оставил шансов Гассаниге, точно пробив в дальний угол — 3:1.
После этого исход матча был предрешён, но хозяева не остановились. На 86-й минуте Ферран Торрес забил ещё и четвёртый мяч, замкнув прострел слева.
«Барселона» — единоличный лидер Ла Лиги
«Барселона» продлила свою победную серию в Ла Лиге до девяти матчей и начнёт апрель в статусе лидера чемпионата (отрыв от «Реала» — 3 очка). Впереди у команды Ханси Флика важнейший поединок — ответный полуфинал Кубка Короля против «Атлетико».
Календарь и таблица испанской Примеры
А вот «Жирона» продолжает падение: у команды всего одна победа в 11 последних выездных матчах. Теперь ей предстоит непростой отрезок, в котором невероятно важно не упустить место в зоне еврокубков.