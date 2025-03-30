Барселона уничтожила «Жирону» и укрепила лидерство в Ла Лиге

«Барселона» продолжает своё победное шествие в чемпионате Испании. В каталонском дерби команда Ханси Флика не оставила шансов «Жироне», разгромив соперника со счётом 4:1. Дубль оформил Роберт Левандовский, который вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги, а также помог своей команде оторваться от «Реала» на три очка.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Жирона 4:1 Голы: 1:0 Ладислав Крейчи (автогол) (43'), 1:1 Арно Данжума (53'), 2:1 Роберт Левандовски (61'), 3:1 Роберт Левандовски (77'), 4:1 Ферран Торрес (86') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес (Пау Кубарси, 81'), Жерар Мартин, Эрик Гарсия (Алекс Бальде, 81'), Гави (Френки де Йонг, 66'), Фермин Лопес (Ферран Торрес, 67'), Педри (Пабло Торре, 87'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Арнау Мартинес (Габриэл Мизехауй, 80'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Алехандро Франсес, Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 59'), Виктор Цыганков (Кристиан Стуани, 71'), Янхель Эррера, Артур Мело (Джон Солис, 71'), Арно Данжума Предупреждение: Янхель Эррера (42')

Доминирование «Барсы» и автогол в раздевалку

С первых минут хозяева уверенно завладели инициативой и начали расшатывать оборону «Жироны». Уже в дебюте матча Фермин Лопес оказался на ударной позиции, но защитник заблокировал его попытку. Вскоре шанс появился у Роберта Левандовского, однако его мощный удар в нижний угол парировал вратарь гостей Пауло Гассанига.

На 21-й минуте «Барселона» была близка к голу после стандарта: Рональд Араухо выиграл борьбу в воздухе, а голкипер гостей совершил потрясающий сейв.

Казалось, что «Жирона» сумеет продержаться до перерыва, но в самой концовке первого тайма удача ей изменила. Янхель Эррера нарушил правила у линии штрафной, и после подачи стандарта в борьбе у ворот мяч рикошетом от Ладислава Крейчего залетел в сетку — автогол, 1:0.

Ямаль и Педри празднуют гол globallookpress.com

«Жирона» сравнивает, Левандовский сияет

После перерыва «Жирона» неожиданно ожила. На 53-й минуте гости воспользовались редким провалом «Барсы» в обороне. Рональд Араухо потерял мяч на фланге, и Дейли Блинд мгновенно отправил передачу в штрафную на Арно Данжуму. Голландец легко обыграл защитника и пробил точно в дальний угол — 1:1.

Игроки Жироны празднуют гол globallookpress.com

Однако радость гостей длилась недолго. «Барселона» взвинтила темп, и через десять минут всё встало на свои места. На 61-й минуте Лопес, получив подачу от Гави, не стал бить сам, а сделал умную скидку головой на Левандовского. Поляк не упустил шанс — 2:1.

На 77-й минуте «Барса» организовала классическую атаку в стиле самой себя: Френки де Йонг разогнал выпад, выдав филигранный пас на Левандовского в штрафную. Поляк, как настоящий киллер, не оставил шансов Гассаниге, точно пробив в дальний угол — 3:1.

Игроки Барселоны празднуют гол Левандовского globallookpress.com

После этого исход матча был предрешён, но хозяева не остановились. На 86-й минуте Ферран Торрес забил ещё и четвёртый мяч, замкнув прострел слева.

Ферран Торрес globallookpress.com

«Барселона» — единоличный лидер Ла Лиги

«Барселона» продлила свою победную серию в Ла Лиге до девяти матчей и начнёт апрель в статусе лидера чемпионата (отрыв от «Реала» — 3 очка). Впереди у команды Ханси Флика важнейший поединок — ответный полуфинал Кубка Короля против «Атлетико».

Календарь и таблица испанской Примеры

А вот «Жирона» продолжает падение: у команды всего одна победа в 11 последних выездных матчах. Теперь ей предстоит непростой отрезок, в котором невероятно важно не упустить место в зоне еврокубков.