1 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Байер». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арминия»

Турнирное положение: «Арминия» ныне представляет третий по силе немецкий дивизион. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Арминия» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот забила команда 46 мячей в 30 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Ганновером II» принесла паритет (2:2).

До того команда нанесла поражение «Оснабрюку» (3:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Саарбрюккен» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Арминия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арминия» не проигрывает 3 матча кряду. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 32 мяча в 30 матчах.

Матчи с «Байером» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Арминия» уступил 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой действующему чемпиону Германии.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» борются за Серебряную салатницу. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 6 очков отстает от лидера Бундеслиги «Баварии». А вот в свои ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Бохум» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (4:3). А вот встреча с «Баварией» принесла форменное разочарование (0:2).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Байер» явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и состав команды по именам выглядит весьма выгодно.

При этом «Байер» достаточно мощно атакует. Забила команда 62 мяча в 27 матчах текущего чемпионата Германии.

Прекрасный сезон проводит опытный Патрик Шик. Чешский форвард настрелял уже 17 мячей в Бундеслиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Байер» постарается как можно скорее взломать оборону соперника.

Статистика для ставок

«Арминия» проиграла «Байеру» в 2 последних очных поединках

Леверкузенцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Байер» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Байер» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости шикарно атакуют, а вот оборона «фармацевтов» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10