«Арминия»
Турнирное положение: «Арминия» ныне представляет третий по силе немецкий дивизион. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Арминия» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот забила команда 46 мячей в 30 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Ганновером II» принесла паритет (2:2).
До того команда нанесла поражение «Оснабрюку» (3:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Саарбрюккен» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Арминия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арминия» не проигрывает 3 матча кряду. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 32 мяча в 30 матчах.
Матчи с «Байером» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Арминия» уступил 4 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой действующему чемпиону Германии.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» борются за Серебряную салатницу. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Байер» на 6 очков отстает от лидера Бундеслиги «Баварии». А вот в свои ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она уверенно переиграла «Бохум» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (4:3). А вот встреча с «Баварией» принесла форменное разочарование (0:2).
При этом «Байер» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Байер» явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и состав команды по именам выглядит весьма выгодно.
При этом «Байер» достаточно мощно атакует. Забила команда 62 мяча в 27 матчах текущего чемпионата Германии.
Прекрасный сезон проводит опытный Патрик Шик. Чешский форвард настрелял уже 17 мячей в Бундеслиге.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Байер» постарается как можно скорее взломать оборону соперника.
Статистика для ставок
- «Арминия» проиграла «Байеру» в 2 последних очных поединках
- Леверкузенцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Байер» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 3.55Лацио — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.05Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Байер» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости шикарно атакуют, а вот оборона «фармацевтов» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10