30 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» находится на 8-й позиции в таблице чемпионата Италии. У команды 48 набранных очков по итогам 29 матчей.

«Фиалки» одержали 14 побед и 6 раз сыграли вничью. Кроме того, у команды 9 поражений.

Последние матчи: Перед международной паузой «Фиорентина» порадовала фанатов в дуэли с «Панатинаикосом». Команда победила дома 3:1 и вышла в 1/4 финала Лиги конференций.

Ранее в Серии А «Фиорентина» разгромила дома «Ювентус» со счетом 3:0. Встреча состоялась во Флоренции. У хозяев голы забили Робин Госенс, Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон.

Не сыграют: Бове, Колпани.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Фиорентина» нацелена в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Но пока всё под вопросом. Клуб идет на 8-м месте в таблице, поэтому на финише чемпионата «фиалкам» нужно прибавить.

В 2025 году «Фиорентина» в Серии А проиграла два домашних матча. 4 января команда уступила в родных стенах «Наполи» со счетом 0:3, а 16 февраля разочаровала фанатов во встрече с «Комо» (0:2).

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» в нынешнем сезоне ведет борьбу за медали. Сейчас команда находится на 3-м месте в таблице Серии А.

«Аталанта» набрала 58 очков в 29 матчах. У клуба 17 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

Последние матчи: «Аталанта» в марте выиграла только один матч. Но победа была очень эффектной. Напомним, «Аталанта» в Турине разгромила «Ювентус» со счетом 4:0.

В последних шести матчах «Аталанта» потерпела два поражения. Перед международной паузой команда дома уступила «Интеру» (0:2). Получится ли у «Аталанты» завоевать очки в первой встрече после перерыва?

Не сыграют: Куадрадо, Эдерсон, Коссуну, Манцони, Пош, Ретеги, Скалвини, Скамакка, Сулемана, Торнаги.

Состояние команды: «Аталанта» выиграла два последних гостевых матча. Ранее на выезде клуб победил «Эмполи» и «Ювентус». Это были разгромы. За 180 минут «Аталанта» забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча.

«Аталанта» невероятно мотивирована. Команда нацелена закончить сезон с медалями. В предстоящей встрече клуб из Бергамо приложит максимум сил ради победы.

Матч первого круга состоялся в сентябре 2024 года в Бергамо. Тогда «Аталанта» порадовала фанатов победой. Клуб выиграл встречу со счетом 3:2. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами гостей.

Статистика для ставок

В 2025 году «Фиорентина» в Серии А проиграла два домашних матча

До этого «Аталанта» разгромила в гостях «Эмполи» и «Ювентус» с общим счетом 9:0

В первом круге «Фиорентина» уступила в Бергамо со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.90.

Прогноз: «Аталанта» в последних гостевых матчах выглядит очень мощно. Во Флоренции команда постарается продлить выездную выигрышную серию.

Ставка: Победа «Аталанты» за 2.05.

Прогноз: еще один прогноз, что команды будут сосредоточены на обороне и в сумме не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.