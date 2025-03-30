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    Фиорентина — Аталанта: прогноз ставки на Серию A 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Аталанта»
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    «Фиорентина»
    30 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Аталанта». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Марта 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 16:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» находится на 8-й позиции в таблице чемпионата Италии. У команды 48 набранных очков по итогам 29 матчей.

    «Фиалки» одержали 14 побед и 6 раз сыграли вничью. Кроме того, у команды 9 поражений.

    Фиорентина — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Перед международной паузой «Фиорентина» порадовала фанатов в дуэли с «Панатинаикосом». Команда победила дома 3:1 и вышла в 1/4 финала Лиги конференций.

    Ранее в Серии А «Фиорентина» разгромила дома «Ювентус» со счетом 3:0. Встреча состоялась во Флоренции. У хозяев голы забили Робин Госенс, Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон.

    Не сыграют: Бове, Колпани.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Фиорентина» нацелена в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Но пока всё под вопросом. Клуб идет на 8-м месте в таблице, поэтому на финише чемпионата «фиалкам» нужно прибавить.

    В 2025 году «Фиорентина» в Серии А проиграла два домашних матча. 4 января команда уступила в родных стенах «Наполи» со счетом 0:3, а 16 февраля разочаровала фанатов во встрече с «Комо» (0:2).

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» в нынешнем сезоне ведет борьбу за медали. Сейчас команда находится на 3-м месте в таблице Серии А.

    «Аталанта» набрала 58 очков в 29 матчах. У клуба 17 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

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    • Последние матчи: «Аталанта» в марте выиграла только один матч. Но победа была очень эффектной. Напомним, «Аталанта» в Турине разгромила «Ювентус» со счетом 4:0.

    В последних шести матчах «Аталанта» потерпела два поражения. Перед международной паузой команда дома уступила «Интеру» (0:2). Получится ли у «Аталанты» завоевать очки в первой встрече после перерыва?

    Не сыграют: Куадрадо, Эдерсон, Коссуну, Манцони, Пош, Ретеги, Скалвини, Скамакка, Сулемана, Торнаги.

    Состояние команды: «Аталанта» выиграла два последних гостевых матча. Ранее на выезде клуб победил «Эмполи» и «Ювентус». Это были разгромы. За 180 минут «Аталанта» забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча.

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    «Аталанта» невероятно мотивирована. Команда нацелена закончить сезон с медалями. В предстоящей встрече клуб из Бергамо приложит максимум сил ради победы.

    Матч первого круга состоялся в сентябре 2024 года в Бергамо. Тогда «Аталанта» порадовала фанатов победой. Клуб выиграл встречу со счетом 3:2. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами гостей.

    Статистика для ставок

    • В 2025 году «Фиорентина» в Серии А проиграла два домашних матча

    • До этого «Аталанта» разгромила в гостях «Эмполи» и «Ювентус» с общим счетом 9:0

    • В первом круге «Фиорентина» уступила в Бергамо со счетом 2:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.90.

    Прогноз: «Аталанта» в последних гостевых матчах выглядит очень мощно. Во Флоренции команда постарается продлить выездную выигрышную серию.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 2.05.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды будут сосредоточены на обороне и в сумме не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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