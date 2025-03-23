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    Габон начнет без увертюр!

    Кения — Габон: Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 23 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Кения — Габон
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    23 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кения и Габон. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кения — Габон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 23 Марта 2025 года

    Кения

  • Найроби
    •  Кения 16:00 Габон

    Габон

  • Либревиль
    •

    Кения

    Турнирное положение: Кения нынешнюю квалификацию проводит не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кения в 5 турах отбора набрала всего 6 очков. Причем команда забила 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Кения — Габон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Кения подписала мировую с Гамбией (3:3).

    При этом чуть ранее Кения уступила Занзибару (0:1). А вот поединок с Танзанией завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кения разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Кения способна еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    Со сборной Габона команда пересекалась лишь однажды. Полтора года назад Кения с боем уступила сопернику (1:2).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Кения постарается сдержать атаки габонцев.

    Габон

    Турнирное положение: Габонцы продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Габон в 5 стартовых турах разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 10 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Габон переиграл Сейшельские острова (3:0).

    До того команда в серии пенальти уступила Гамбии. Да и первая встреча с Гамбией завершилась сухим паритетом.

    Вообще же, Габон в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе габонцы выглядят весьма выгодно. Один только Пьер-Эмерик Обамеянг чего стоит!

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    При этом Габон имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 раз в 5 матчах квалификации.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Габон постарается закрепиться на вершине таблицы. Да и Денис Буанга настрелял уже 5 мячей в текущей квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Габонцы не собираются терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем 2 гола за матч

    • Кения не побеждает 2 матча подряд

    • Габонцы не проигрывают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Габон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Кенийцам может банально не хватить класса, да и Габон явно намерен закрепиться на первой строчке.

    Ставка: Победа Габона в 1 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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