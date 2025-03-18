«Реал» Мадрид (жен)
Турнирное положение: Испанки проводят сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице своего чемпионата.
При этом «Реал» Мадрид (жен) на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 22 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мадридки не смогли переиграть «Депортиво» (жен) (2:2).
До того команда вчистую уступила «Барселоне» (жен) (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Севилье» (жен) (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мадридки весьма результативно атакуют. Команда настреляла 61 мяч в 22 поединках своего чемпионата.
В матче с «Арсеналом» (жен) команда явно будет активно атаковать. Вот только в поединках с сильными оппонентами «Реал» Мадрид (жен) зачастую испытывает сложности.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Испанки постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей.
«Арсенал» (жен)
Турнирное положение: «Канонирки» не особенно блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 2 позиции.
Причем «Арсенал» (жен) в 16 матчах своего чемпионата настрелял 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Канонирки» нанесли поражение «Эвертону» (жен) (3:1).
До того команда минимально уступила «Ливерпулю» (жен). Зато поединок с «Вест Хэмом» (жен) завершился натужной викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» (жен) победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канонирки» пока не столь убедительны в плане реализации. Зато оборона команды действует вполне-себе надежно.
При этом «Арсенал» (жен) сложно противостоит сильным оппонентам. Недавнее поражение от «Ливерпуля» (жен) является подтверждением этому.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется Мариона Колденти, в активе которой 6 мячей в чемпионате и 5 в Женской Лиге чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Англичанки наверняка сразу полетят к воротам соперниц.
Статистика для ставок
- «Арсенал» (жен) в среднем пропускает реже гола за матч
- Мадридки не побеждают 2 матча кряду
- «Реал» Мадрид (жен) в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнительниц.
«Канонирки» выглядят монолитнее соперниц, плюс явно мотивированы быстро вскрыть не самую надежную оборону испанок.
Ставка: Победа «Арсенала» (жен) в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15