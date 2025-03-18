18 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Арсенал» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: Испанки проводят сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице своего чемпионата.

При этом «Реал» Мадрид (жен) на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мадридки не смогли переиграть «Депортиво» (жен) (2:2).

До того команда вчистую уступила «Барселоне» (жен) (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Севилье» (жен) (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мадридки весьма результативно атакуют. Команда настреляла 61 мяч в 22 поединках своего чемпионата.

В матче с «Арсеналом» (жен) команда явно будет активно атаковать. Вот только в поединках с сильными оппонентами «Реал» Мадрид (жен) зачастую испытывает сложности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Испанки постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Канонирки» не особенно блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 2 позиции.

Причем «Арсенал» (жен) в 16 матчах своего чемпионата настрелял 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Канонирки» нанесли поражение «Эвертону» (жен) (3:1).

До того команда минимально уступила «Ливерпулю» (жен). Зато поединок с «Вест Хэмом» (жен) завершился натужной викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» (жен) победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канонирки» пока не столь убедительны в плане реализации. Зато оборона команды действует вполне-себе надежно.

При этом «Арсенал» (жен) сложно противостоит сильным оппонентам. Недавнее поражение от «Ливерпуля» (жен) является подтверждением этому.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется Мариона Колденти, в активе которой 6 мячей в чемпионате и 5 в Женской Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Англичанки наверняка сразу полетят к воротам соперниц.

Статистика для ставок

«Арсенал» (жен) в среднем пропускает реже гола за матч

Мадридки не побеждают 2 матча кряду

«Реал» Мадрид (жен) в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнительниц.

«Канонирки» выглядят монолитнее соперниц, плюс явно мотивированы быстро вскрыть не самую надежную оборону испанок.

Ставка: Победа «Арсенала» (жен) в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15