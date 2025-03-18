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    Мадридкам сразу придется несладко

    «Реал» Мадрид (жен) — «Арсенал» (жен): прогноз (к. 2.50) на футбол, Женская Лига чемпионов, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид (жен) — «Арсенал» (жен)
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    «Реал» Мадрид (жен)
    18 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Арсенал» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Реал» Мадрид (жен)

    Турнирное положение: Испанки проводят сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице своего чемпионата.

    При этом «Реал» Мадрид (жен) на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 22 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мадридки не смогли переиграть «Депортиво» (жен) (2:2).

    До того команда вчистую уступила «Барселоне» (жен) (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Севилье» (жен) (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Реал» Мадрид (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мадридки весьма результативно атакуют. Команда настреляла 61 мяч в 22 поединках своего чемпионата.

    В матче с «Арсеналом» (жен) команда явно будет активно атаковать. Вот только в поединках с сильными оппонентами «Реал» Мадрид (жен) зачастую испытывает сложности.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Испанки постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей.

    «Арсенал» (жен)

    Турнирное положение: «Канонирки» не особенно блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 2 позиции.

    Причем «Арсенал» (жен) в 16 матчах своего чемпионата настрелял 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Канонирки» нанесли поражение «Эвертону» (жен) (3:1).

    До того команда минимально уступила «Ливерпулю» (жен). Зато поединок с «Вест Хэмом» (жен) завершился натужной викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» (жен) победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Канонирки» пока не столь убедительны в плане реализации. Зато оборона команды действует вполне-себе надежно.

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    При этом «Арсенал» (жен) сложно противостоит сильным оппонентам. Недавнее поражение от «Ливерпуля» (жен) является подтверждением этому.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно выделяется Мариона Колденти, в активе которой 6 мячей в чемпионате и 5 в Женской Лиге чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Англичанки наверняка сразу полетят к воротам соперниц.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» (жен) в среднем пропускает реже гола за матч

    • Мадридки не побеждают 2 матча кряду

    • «Реал» Мадрид (жен) в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнительниц.

    «Канонирки» выглядят монолитнее соперниц, плюс явно мотивированы быстро вскрыть не самую надежную оборону испанок.

    Ставка: Победа «Арсенала» (жен) в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    «Реал» Мадрид (жен) — «Арсенал» (жен): прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 18.03.202520:45. Мадридкам сразу придется несладко
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