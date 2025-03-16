16 марта в финале Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив уже практически обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ.

В настоящий момент команда из Ливерпуля имеет в своем активе 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

«Красные» смогли 69 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели ливерпульская команда проиграла «ПСЖ» по пенальти и покинула Лигу чемпионов.

До этого же ливерпульцы переиграли «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

До этого команда из одноименного города сыграла вничью с «Астон Виллой» (2:2).

Не сыграют: травмированы Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон.

Состояние команды: в чемпионате «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 15 очков, поэтому может чувствовать себя спокойно. Из Лиги чемпионов и Кубка Англии подопечные Арне Слота уже вылетели, поэтому могут настраиваться на этот финал и на АПЛ.

Сезон для «Ливерпуля» точно можно будет назвать удачным в случае победы в АПЛ и Кубке лиги. Арне Слот просто здорово заменил на посту наставника Юргена Клоппа.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже претендует на место в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас у «сорок» 47 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице.

Команда из Ньюкасла смогла забить 47 мячей, а пропустила 38.

Последние матчи: в прошлом туре «джорди» смогли переиграть «Вест Хэм» (1:0).

До этого же «горожане» вылетели из Кубка Англии, уступив в дополнительное время «Брайтону» (1:2).

Перед этим «черно-белые» также проиграли «Ливерпулю» (0:2) в АПЛ.

Не сыграют: в лазарете ньюкасловского коллектива находятся Свен Ботман, Льюис Холл и Джамаль Ласкеллес. Дисквалифицирован Энтони Гордон.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау борются не только в Кубке лиги, но и в АПЛ. «Ньюкаслу» необходимо не останавливаться на достигнутом. Сначала команда попытается завоевать Кубок лиги, а затем поборется за попадание в зону Лиги чемпионов.

В этом сезоне «Ньюкасл» выступает достаточно нестабильно, но при этом остается вверху турнирной таблице. Все в руках и ногах футболистов команды.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Ньюкасл» выиграл только 2 из последних 5 официальных матчей

В прошлом очном матче в АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ньюкасла» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: «Ливерпуль», безусловно« сильнее своего соперника, должен подтверждать статус фаворита и забирать Кубок.

Ставка: победа "Ливерпуля" с форой-1 за 2.08.

Прогноз: несмотря на то, что это финал, вполне может рассчитывать увидеть результативный футбол. Поставим на то, что команды пробьют тотал.

Ставка: тотал больше 3 за 2.07.