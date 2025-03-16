Ливерпуль
Ньюкасл
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив уже практически обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ.
В настоящий момент команда из Ливерпуля имеет в своем активе 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Ливерпуль — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
«Красные» смогли 69 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели ливерпульская команда проиграла «ПСЖ» по пенальти и покинула Лигу чемпионов.
До этого же ливерпульцы переиграли «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ.
До этого команда из одноименного города сыграла вничью с «Астон Виллой» (2:2).
Не сыграют: травмированы Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон.
Состояние команды: в чемпионате «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 15 очков, поэтому может чувствовать себя спокойно. Из Лиги чемпионов и Кубка Англии подопечные Арне Слота уже вылетели, поэтому могут настраиваться на этот финал и на АПЛ.
Сезон для «Ливерпуля» точно можно будет назвать удачным в случае победы в АПЛ и Кубке лиги. Арне Слот просто здорово заменил на посту наставника Юргена Клоппа.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из одноименного города тоже претендует на место в зоне Лиги чемпионов.
Сейчас у «сорок» 47 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице.
Команда из Ньюкасла смогла забить 47 мячей, а пропустила 38.
Последние матчи: в прошлом туре «джорди» смогли переиграть «Вест Хэм» (1:0).
До этого же «горожане» вылетели из Кубка Англии, уступив в дополнительное время «Брайтону» (1:2).
Перед этим «черно-белые» также проиграли «Ливерпулю» (0:2) в АПЛ.
Не сыграют: в лазарете ньюкасловского коллектива находятся Свен Ботман, Льюис Холл и Джамаль Ласкеллес. Дисквалифицирован Энтони Гордон.
Состояние команды: подопечные Эдди Хау борются не только в Кубке лиги, но и в АПЛ. «Ньюкаслу» необходимо не останавливаться на достигнутом. Сначала команда попытается завоевать Кубок лиги, а затем поборется за попадание в зону Лиги чемпионов.
В этом сезоне «Ньюкасл» выступает достаточно нестабильно, но при этом остается вверху турнирной таблице. Все в руках и ногах футболистов команды.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проиграл 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Ньюкасл» выиграл только 2 из последних 5 официальных матчей
- В прошлом очном матче в АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ньюкасла» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.68 и 2.20.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Ливерпуль», безусловно« сильнее своего соперника, должен подтверждать статус фаворита и забирать Кубок.
Ставка: победа "Ливерпуля" с форой-1 за 2.08.
Прогноз: несмотря на то, что это финал, вполне может рассчитывать увидеть результативный футбол. Поставим на то, что команды пробьют тотал.
Ставка: тотал больше 3 за 2.07.