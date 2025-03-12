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    Команды не станут зацикливаться на обороне?

    «Урал» — «Рубин». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок России, 12 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Рубин»
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    Рашид Рахимов
    12 марта в Кубке России по футболу сыграют «Урал» и «Рубин». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 12 Марта 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» в Первой лиге находится в топ-5. У команды есть шансы вернуться в элитный дивизион. Клуб записал в актив 38 очков по итогам 23-х матчей.

    Последние матчи: «Урал» в начале второй части сезона еще ни разу не победил. Клуб провел две встречи.

    Урал — Рубин: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Урал» встречался с «Ротором» и сыграл вничью 0:0. Затем было поражение от «Сочи» со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Урал» нацелен наконец-то порадовать своих фанатов успешной игрой. Есть шанс добиться успеха в матче Кубка России.

    Наверняка казанцы сыграют неосновным составом. В такой ситуации у «Урала» шансы на победу повышаются. «Урал» постарается с первых минут захватить инициативу и побыстрее забить

    «Рубин»

    Турнирное положение: На групповом этапе Кубка России «Рубин» играл в одном квартете с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом». Казанцы заняли второе место в группе, набрав 9 очков в шести встречах.

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    • Последние матчи: В РПЛ «Рубин» весной уже провел два матча. У команды были одна победа и одно поражение.

    После неудачной встречи с «Ахматом» (1:2) «Рубин» реабилитировался в домашнем матче с московским «Спартаком». Казанский клуб одолел соперника со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Мирлинд Даку.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рубин» в РПЛ находится в середине таблицы. У болельщиков нет повода для беспокойства. Казанскому клубу точно не грозит понижение в классе.

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    Последний раз «Рубин» и «Урал» встречались в апреле 2024 года в рамках РПЛ. Тогда команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.

    В предстоящем матче букмекеры не выделяют явного фаворита. Шансы на победу абсолютно равные. Кому в итоге улыбнется фортуна?

    Статистика для ставок

    • «Урал» в начале второй части сезона еще ни разу не победил

    • «Рубин» ранее сенсационно обыграл «Спартак» в РПЛ

    • Последняя встреча между командами состоялась в апреле 2024 года и закончилась вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента —2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.

    Прогноз: «Урал» является хозяином предстоящего матча. Команда постарается порадовать поклонников. Клуб из Екатеринбурга нацелен пробиться в следующий раунд турнира.

    Ставка: Проход «Урала» за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Урал» — «Рубин»: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 12.03.202516:00. Команды не станут зацикливаться на обороне?
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