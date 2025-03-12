12 марта в Кубке России по футболу сыграют «Урал» и «Рубин». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» в Первой лиге находится в топ-5. У команды есть шансы вернуться в элитный дивизион. Клуб записал в актив 38 очков по итогам 23-х матчей.

Последние матчи: «Урал» в начале второй части сезона еще ни разу не победил. Клуб провел две встречи.

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Ранее «Урал» встречался с «Ротором» и сыграл вничью 0:0. Затем было поражение от «Сочи» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Урал» нацелен наконец-то порадовать своих фанатов успешной игрой. Есть шанс добиться успеха в матче Кубка России.

Наверняка казанцы сыграют неосновным составом. В такой ситуации у «Урала» шансы на победу повышаются. «Урал» постарается с первых минут захватить инициативу и побыстрее забить

«Рубин»

Турнирное положение: На групповом этапе Кубка России «Рубин» играл в одном квартете с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом». Казанцы заняли второе место в группе, набрав 9 очков в шести встречах.

Последние матчи: В РПЛ «Рубин» весной уже провел два матча. У команды были одна победа и одно поражение.

После неудачной встречи с «Ахматом» (1:2) «Рубин» реабилитировался в домашнем матче с московским «Спартаком». Казанский клуб одолел соперника со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Мирлинд Даку.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рубин» в РПЛ находится в середине таблицы. У болельщиков нет повода для беспокойства. Казанскому клубу точно не грозит понижение в классе.

Последний раз «Рубин» и «Урал» встречались в апреле 2024 года в рамках РПЛ. Тогда команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.

В предстоящем матче букмекеры не выделяют явного фаворита. Шансы на победу абсолютно равные. Кому в итоге улыбнется фортуна?

Статистика для ставок

«Урал» в начале второй части сезона еще ни разу не победил

«Рубин» ранее сенсационно обыграл «Спартак» в РПЛ

Последняя встреча между командами состоялась в апреле 2024 года и закончилась вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента —2.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.

Прогноз: «Урал» является хозяином предстоящего матча. Команда постарается порадовать поклонников. Клуб из Екатеринбурга нацелен пробиться в следующий раунд турнира.

Ставка: Проход «Урала» за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05