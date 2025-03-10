10 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: команда из Лондона уже практически ни за что не борется в этом сезоне.

«Молотобойцы» смогли набрать 33 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Лондонцы смогли 32 раза поразить ворота соперника и 47 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «железные» переиграли «Лестер» (2:0) и «Арсенал» (1:0).

До этого же лондонский коллектив уступил «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим же команда из столицы Англии сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Не сыграют: травмированы в столичной команде Крисенсион Саммервилл, Лукас Пакета, Владимир Цоуфал и Никлас Фюллькруг.

Состояние команды: думается, что «Вест Хэм» может просто доигрывать сезон, поскольку уже не претендует ни на зону еврокубков, ни на понижение в классе.

Команда Грэма Поттера зимой пополнилась Эваном Фергюсоном, а рассталась с Максвеллом Корне.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.

Сейчас в активе «сорок» 44 зачетных балла и шестая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Ньюкасла 46 раз поразил ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «горожане» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2).

До этого же ньюкасловцы уступили «Ливерпулю» (0:2) в чемпионате страны.

Только перед этим «джорди» смогли победить «Ноттингем Форест» (4:3).

Не сыграют: травмированы у «черно-белых» Свен Ботман и Льюис Холл, дисквалифицирован Энтони Гордон.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау вполне могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно набирать ход и не терять очки. Также впереди у «Ньюкасла» финал Кубка лиги против «Ливерпуля».

Во время зимнего трансферного окна из «Ньюкасла» ушли Ллойд Келли и Мигель Альмирон. В команду никто не пришел.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» победил в 2 последних матчах

«Ньюкасл» проиграл 3 из последних 4 матчей

В прошлом очном матче «Вест Хэм» победил «Ньюкасл» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вест Хэма» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Ньюкасл» все же сильнее соперника и ему нужно побеждать для дальнейшей борьбы за топ-4.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.18.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому можем ждать много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.10.