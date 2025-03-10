Вест Хэм
Ньюкасл
«Вест Хэм»
Турнирное положение: команда из Лондона уже практически ни за что не борется в этом сезоне.
«Молотобойцы» смогли набрать 33 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Вест Хэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Лондонцы смогли 32 раза поразить ворота соперника и 47 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «железные» переиграли «Лестер» (2:0) и «Арсенал» (1:0).
До этого же лондонский коллектив уступил «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).
Перед этим же команда из столицы Англии сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1).
Не сыграют: травмированы в столичной команде Крисенсион Саммервилл, Лукас Пакета, Владимир Цоуфал и Никлас Фюллькруг.
Состояние команды: думается, что «Вест Хэм» может просто доигрывать сезон, поскольку уже не претендует ни на зону еврокубков, ни на понижение в классе.
Команда Грэма Поттера зимой пополнилась Эваном Фергюсоном, а рассталась с Максвеллом Корне.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
Сейчас в активе «сорок» 44 зачетных балла и шестая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Ньюкасла 46 раз поразил ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «горожане» вылетели из Кубка Англии, проиграв «Брайтону» (1:2).
До этого же ньюкасловцы уступили «Ливерпулю» (0:2) в чемпионате страны.
Только перед этим «джорди» смогли победить «Ноттингем Форест» (4:3).
Не сыграют: травмированы у «черно-белых» Свен Ботман и Льюис Холл, дисквалифицирован Энтони Гордон.
Состояние команды: подопечные Эдди Хау вполне могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно набирать ход и не терять очки. Также впереди у «Ньюкасла» финал Кубка лиги против «Ливерпуля».
Во время зимнего трансферного окна из «Ньюкасла» ушли Ллойд Келли и Мигель Альмирон. В команду никто не пришел.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» победил в 2 последних матчах
- «Ньюкасл» проиграл 3 из последних 4 матчей
- В прошлом очном матче «Вест Хэм» победил «Ньюкасл» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вест Хэма» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: «Ньюкасл» все же сильнее соперника и ему нужно побеждать для дальнейшей борьбы за топ-4.
Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.18.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому можем ждать много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.10.