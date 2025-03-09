Атлетик
Мальорка
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент они расположились на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» на 4 очка опережают идущий следом «Вильярреал». А вот отличилась команда 44 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.
Атлетик — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Роме» (1:2).
А вот до того команда минимально уступила «Атлетико». При этом поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (7:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 13 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Альваро Джало — травмирован. Иньиго Руис — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски нынче не отличаются стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 1 раз при 4 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски явно постараются закрепиться в первой четверке.
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Мальорка» весьма скромно атакует, отличившись лишь 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 32 раза в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Балеарцы не смогли обыграть «Алавес» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Балеарцы лишь на 2 очка отстает от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом «Мальорка» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.
Балеарцы уже 3 года могут победить «Атлетик». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и Ведат Мурики способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Баски в среднем пропускают реже гола за матч
- «Атлетик» уже 3 года не проигрывает балеарцам
- «Мальорка» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.35Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.87Ливерпуль — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Атлетик» явно способен прибавить, плюс традиционно успешно противостоит балеарцам.
Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно сразу будут максимально активны у ворот соперника.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70