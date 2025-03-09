9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент они расположились на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 4 очка опережают идущий следом «Вильярреал». А вот отличилась команда 44 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Роме» (1:2).

А вот до того команда минимально уступила «Атлетико». При этом поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (7:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 13 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Альваро Джало — травмирован. Иньиго Руис — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски нынче не отличаются стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски явно постараются закрепиться в первой четверке.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Мальорка» весьма скромно атакует, отличившись лишь 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 32 раза в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Балеарцы не смогли обыграть «Алавес» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Балеарцы лишь на 2 очка отстает от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Мальорка» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

Балеарцы уже 3 года могут победить «Атлетик». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и Ведат Мурики способен выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Атлетик» уже 3 года не проигрывает балеарцам

«Мальорка» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Атлетик» явно способен прибавить, плюс традиционно успешно противостоит балеарцам.

Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно сразу будут максимально активны у ворот соперника.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70