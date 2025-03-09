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    «Атлетик» совершит блицкриг

    «Атлетик» — «Мальорка». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Мальорка»
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    Нико Уильямс
    9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:30 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент они расположились на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» на 4 очка опережают идущий следом «Вильярреал». А вот отличилась команда 44 забитыми мячами в 26 матчах Примеры.

    Атлетик — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Роме» (1:2).

    А вот до того команда минимально уступила «Атлетико». При этом поединок с «Вальядолидом» завершился уверенной викторией (7:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 13 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Альваро Джало — травмирован. Иньиго Руис — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски нынче не отличаются стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

    Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баски явно постараются закрепиться в первой четверке.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Мальорка» весьма скромно атакует, отличившись лишь 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 32 раза в 26 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Балеарцы не смогли обыграть «Алавес» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Балеарцы лишь на 2 очка отстает от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 4 матча кряду.

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    При этом «Мальорка» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    Балеарцы уже 3 года могут победить «Атлетик». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и Ведат Мурики способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Атлетик» уже 3 года не проигрывает балеарцам

    • «Мальорка» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Атлетик» явно способен прибавить, плюс традиционно успешно противостоит балеарцам.

    Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно сразу будут максимально активны у ворот соперника.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

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    «Атлетик» — «Мальорка»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 09.03.202520:30. «Атлетик» совершит блицкриг
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