8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 24-х туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на второй позиции.

«Марсель» набрал 49 баллов и на 13 очков отстает от лидера ПСЖ, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя «Ниццу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства провансальцы на своем поле одержали победу над «Нантом» (2:0).

Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах потерпел разгромное поражение, когда его огорчил «Осер» — 0:3.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Мурильо и Муамбанья, дисквалифицирован — Корнелиус.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также текущую форму соперника.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 24-х туров чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на девятой строчке.

«Ланс» набрал 33 балла и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4), а также на 10 пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Гавра» со счетом 3:4.

Перед этим в 23-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Нанта» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Эль Айнауи, Агбонифо, Чавес, Сатриано и Лабо Ласкари, дисквалифицированы — Томассон, Фульдини, Медина, М'Бала Нзола.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Ланс» неизменно проигрывал.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не позволяет им рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле и с учетом перевеса соперника в классе.

М'Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивала только одна команда

в двух последних матчах «Ланса» забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, победа «Ланса» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

При этом в четырех последних матчах гости проиграли, а в них соперники на двоих забивали больше 1,5 голов.

Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь гости проиграли в двух последних матчах при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.18.