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    Подпустит ли к себе «Ниццу» «Марсель»?

    «Марсель» — «Ланс»: прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Лига 1, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ланс»
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    Мэйсон Гринвуд
    8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ланс». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Марта 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:05 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» после 24-х туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на второй позиции.

    «Марсель» набрал 49 баллов и на 13 очков отстает от лидера ПСЖ, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя «Ниццу».

    Марсель — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства провансальцы на своем поле одержали победу над «Нантом» (2:0).

    Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах потерпел разгромное поражение, когда его огорчил «Осер» — 0:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Мурильо и Муамбанья, дисквалифицирован — Корнелиус.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» выиграл четыре раза при одном поражении.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также текущую форму соперника.

    Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после 24-х туров чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на девятой строчке.

    «Ланс» набрал 33 балла и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4), а также на 10 пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Гавра» со счетом 3:4.

    Перед этим в 23-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Нанта» с результатом 1:3.

    Не сыграют: травмированы — Эль Айнауи, Агбонифо, Чавес, Сатриано и Лабо Ласкари, дисквалифицированы — Томассон, Фульдини, Медина, М'Бала Нзола.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Ланс» неизменно проигрывал.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не позволяет им рассчитывать даже на ничью, особенно на чужом поле и с учетом перевеса соперника в классе.

    М'Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Марселя» забивала только одна команда

    • в двух последних матчах «Ланса» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, победа «Ланса» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    При этом в четырех последних матчах гости проиграли, а в них соперники на двоих забивали больше 1,5 голов.

    Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь гости проиграли в двух последних матчах при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.18.

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    «Марсель» — «Ланс»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 08.03.202523:05. Подпустит ли к себе «Ниццу» «Марсель»?
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