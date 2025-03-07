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    «Крысам» ничего не светит!

    «НАК Бреда» — «Спарта» Роттердам. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Эредивизия, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «НАК Бреда» — «Спарта» Роттердам
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    «НАК Бреда»
    7 марта в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «Спарта» Роттердам. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «НАК Бреда» — «Спарта» Роттердам, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 07 Марта 2025 года

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  НАК Бреда 22:00 Спарта Роттердам

    Спарта Роттердам

  • Роттердам
    •

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «Крысы» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице Эредивизии.

    При этом «НАК Бреда» лишь 4 очка опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 24 матчах.

    НАК Бреда — Спарта Роттердам: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крысы» уступили «Утрехту» (0:1).

    До того команда дала бой сильному «Фейеноорду» (0:0). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Валвейку» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «НАК Бреда» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Мэттью Гарбетт, Рауль Паула — травмированы. Бойд Лукассен, Ян Ван ден Берг — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крысы» не столь результативно атакуют. Команда настреляла всего 26 мячей в 24 поединках чемпионата.

    При этом «НАК Бреда» традиционно сложно противостоит роттердамцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Крысы» в матче первого круга уверенно одолели «Спарту» (2:0).

    «Спарта» Роттердам

    Турнирное положение: Роттердамцы отчаянно бьются за выживание. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спарта» Роттердам лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Роттердамцы разгромили «Виллем II» (4:0).

    До того команда потерпела поражение от «Гоу Эхед Иглз» (0:1). Да и поединок с «Фейеноордом» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Роттердам добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Роттердамцы постепенно прибавляют. Команда явно намерена выбраться из зоны вылета.

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    При этом «Спарта» Роттердам не преуспевает в плане реализации. Роттердамцы настреляли 23 мяча в 24 матчах чемпионата Нидерландов.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, да и последняя виктория явно окрыляет!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Роттердамцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «НАК Бреда» не забивала в 3 последних матчах

    • «Спарта» Роттердам до последней виктории уступила 2 раза кряду

    • «НАК Бреда» в среднем пропускает немногим реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Роттердам — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: Роттердамцы прибавили в последнее время, к тому же мотивированы выбраться из опасной зоны.

    Номинальные хозяева в последнее время выглядели откровенно бледно, не забивая в трех поединках кряду.

    Ставка: Победа «Спарты» Роттердам за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «НАК Бреда» — «Спарта» Роттердам: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 07.03.202522:00. «Крысам» ничего не светит!
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