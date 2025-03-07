7 марта в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «Спарта» Роттердам. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «НАК Бреда» — «Спарта» Роттердам, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«НАК Бреда»

Турнирное положение: «Крысы» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице Эредивизии.

При этом «НАК Бреда» лишь 4 очка опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крысы» уступили «Утрехту» (0:1).

До того команда дала бой сильному «Фейеноорду» (0:0). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Валвейку» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «НАК Бреда» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Мэттью Гарбетт, Рауль Паула — травмированы. Бойд Лукассен, Ян Ван ден Берг — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крысы» не столь результативно атакуют. Команда настреляла всего 26 мячей в 24 поединках чемпионата.

При этом «НАК Бреда» традиционно сложно противостоит роттердамцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Крысы» в матче первого круга уверенно одолели «Спарту» (2:0).

«Спарта» Роттердам

Турнирное положение: Роттердамцы отчаянно бьются за выживание. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Спарта» Роттердам лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Роттердамцы разгромили «Виллем II» (4:0).

До того команда потерпела поражение от «Гоу Эхед Иглз» (0:1). Да и поединок с «Фейеноордом» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Роттердам добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Роттердамцы постепенно прибавляют. Команда явно намерена выбраться из зоны вылета.

При этом «Спарта» Роттердам не преуспевает в плане реализации. Роттердамцы настреляли 23 мяча в 24 матчах чемпионата Нидерландов.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Все основные исполнители находятся в строю, да и последняя виктория явно окрыляет!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Роттердамцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«НАК Бреда» не забивала в 3 последних матчах

«Спарта» Роттердам до последней виктории уступила 2 раза кряду

«НАК Бреда» в среднем пропускает немногим реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Роттердам — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: Роттердамцы прибавили в последнее время, к тому же мотивированы выбраться из опасной зоны.

Номинальные хозяева в последнее время выглядели откровенно бледно, не забивая в трех поединках кряду.

Ставка: Победа «Спарты» Роттердам за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30