Панатинаикос
Фиорентина
«Панатинаикос»
Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде плей-офф греческий клуб одолел исландский «Викингур» (2:0 — победа дома, 1:2 — поражение в гостях).
Последние матчи: После матче в Лиге конференций футболисты «Панатинаикоса» провели два матча в Суперлиге Греции, выиграв у «Панетоликоса» (2:0) и проиграв «Ламии» (1:3).
Панатинаикос — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Эрик Палмер-Браун, Факундо Пеллистри и Георгиос Вагианнидис.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал три победы и потерпел два поражения.
«Фиорентина»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Фиорентина» заняла 3 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Эта позиция позволила «фиалкам» выйти в 1/8 финала еврокубка.
Последние матчи: «Фиорентине» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию в итальянской Серии А. Участник плей-офф Лиги конференций в чемпионате Италии одолел «Лечче» (1:0).
Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Ясин Адли, Эдоардо Бове и Андреа Колпани.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» проиграла «Вероне» (0:1), «Комо» (0:2) и «Интеру» (1:2).
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» в стыковом раунде Лиги конференций переиграл «Викингур»
- «Фиорентина» прервала трёхматчевую проигрышную серию
- «Панатинаикос» и «Фиорентина» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Панатинаикоса» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.