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    «Панатинаикос» — «Фиорентина»: прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» — «Лечче»
    Греческий «Панатинаикос» сыграет против итальянской «Фиорентины» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 20:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
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    «Панатинаикос»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде плей-офф греческий клуб одолел исландский «Викингур» (2:0 — победа дома, 1:2 — поражение в гостях).

    Последние матчи: После матче в Лиге конференций футболисты «Панатинаикоса» провели два матча в Суперлиге Греции, выиграв у «Панетоликоса» (2:0) и проиграв «Ламии» (1:3).

    Панатинаикос — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Эрик Палмер-Браун, Факундо Пеллистри и Георгиос Вагианнидис.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал три победы и потерпел два поражения.

    «Фиорентина»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Фиорентина» заняла 3 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Эта позиция позволила «фиалкам» выйти в 1/8 финала еврокубка.

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    • Последние матчи: «Фиорентине» удалось прервать трёхматчевую проигрышную серию в итальянской Серии А. Участник плей-офф Лиги конференций в чемпионате Италии одолел «Лечче» (1:0).

    Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Ясин Адли, Эдоардо Бове и Андреа Колпани.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» проиграла «Вероне» (0:1), «Комо» (0:2) и «Интеру» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» в стыковом раунде Лиги конференций переиграл «Викингур»

    • «Фиорентина» прервала трёхматчевую проигрышную серию

    • «Панатинаикос» и «Фиорентина» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Панатинаикоса» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.

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