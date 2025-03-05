Шагадам
Мерв
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» прошедший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» на 25 зачетных баллов отстал от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 30 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Со счетом 1:4 она уступила «Ахалу».
До того команда сумела одолеть «Мерв» (1:0). При этом ранее она нанесла поражение ершистому «Небитчи» (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шагадам» не столь результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 30 поединках прошедшего чемпионата.
Матчи с «Мервом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены помогут команде стартовать с виктории.
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» прошлый чемпионат провел не столь ярко. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Мерв» на 30 зачетных баллов отстал от топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 60 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Мерв» уступил «Аркадагу» (0:5).
До того команда с минимальным счетом уступила «Шагадаму» (0:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне-себе прилично.
При этом «Мерв» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата Туркменистана.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось несколько новичков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Мерв» постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Шагадам» до последней коллизии победил 2 раза кряду
- «Мерв» в среднем забивает реже гола за матч
- «Мерв» пропускает в среднем аккурат 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.04, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.24.
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80ПСЖ — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Шагадам» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.
Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и «Мерв» пропускает частенько.
Ставка: Фора «Шагадама» -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63