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    «Шагадам» уверенно расправится с «Мервом»

    «Шагадам» — «Мерв». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 5 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Мерв»
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    «Шагадам»
    5 марта в 1-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Мерв». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 05 Марта 2025 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 13:00 Мерв

    Мерв

  • Мары
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    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» прошедший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» на 25 зачетных баллов отстал от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 30 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Со счетом 1:4 она уступила «Ахалу».

    До того команда сумела одолеть «Мерв» (1:0). При этом ранее она нанесла поражение ершистому «Небитчи» (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» не столь результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 30 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Мервом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены помогут команде стартовать с виктории.

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» прошлый чемпионат провел не столь ярко. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мерв» на 30 зачетных баллов отстал от топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 60 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Мерв» уступил «Аркадагу» (0:5).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Шагадаму» (0:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мерв» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне-себе прилично.

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    При этом «Мерв» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата Туркменистана.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось несколько новичков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Мерв» постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Шагадам» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    • «Мерв» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Мерв» пропускает в среднем аккурат 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.04, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.24.

    Прогноз: «Шагадам» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.

    Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и «Мерв» пропускает частенько.

    Ставка: Фора «Шагадама» -1.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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