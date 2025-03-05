5 марта в 1-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Мерв». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» прошедший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» на 25 зачетных баллов отстал от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Со счетом 1:4 она уступила «Ахалу».

До того команда сумела одолеть «Мерв» (1:0). При этом ранее она нанесла поражение ершистому «Небитчи» (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» не столь результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 30 поединках прошедшего чемпионата.

Матчи с «Мервом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены помогут команде стартовать с виктории.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» прошлый чемпионат провел не столь ярко. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мерв» на 30 зачетных баллов отстал от топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 60 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Мерв» уступил «Аркадагу» (0:5).

До того команда с минимальным счетом уступила «Шагадаму» (0:1). А вот поединок с «Копетдагом» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерв» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне-себе прилично.

При этом «Мерв» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 21 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата Туркменистана.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Мерв» постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Шагадам» до последней коллизии победил 2 раза кряду

«Мерв» в среднем забивает реже гола за матч

«Мерв» пропускает в среднем аккурат 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.04, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.24.

Прогноз: «Шагадам» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и «Мерв» пропускает частенько.

Ставка: Фора «Шагадама» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63