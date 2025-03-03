Троевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ

Первый после зимнего перерыва тур Российской Премьер-лиги максимально обострил чемпионскую интригу — на вершине турнирной таблицы оказались сразу три команды с одинаковым количеством очков.

после домашних матчей 19-го тура теперь по. Питерцы сгоняли довольно унылые «нули» с ЦСКА, «Краснодар» обменялся голами с самарскими «Крыльями Советов», а «Спартак» на «Лукойл Арене» разгромил скромный «Оренбург» (3:0).

Но почему после 18-го тура таблицу возглавлял «Краснодар», а «Зенит» был вторым (у команды было по 39 очков), а после 19-го тура южане опустили на третью строчку, пропустив вперед не только «Зенит», но и «Спартак»?

Таблица после 19-го тура РПЛ LiveSport.Ru

Как ни странно, благодарить за возвращение на первую строчку таблицы действующие чемпионы должны именно красно-белых.

По регламенту РПЛ, в случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице чемпионата определяются:

По результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

По наибольшему числу побед во всех матчах;

По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; а также по другим критериям, если это необходимо.

После 18 тура равным было количество очков у «Зенита» и «Краснодара» и по результату личной встречи кубанский клуб, в сентябре победивший питерцев 2:0, занимал первое место.

А вот после 19 тура, когда равное число очков было уже у трех команд, применять первый критерий нельзя, поскольку сейчас у команд нет равного количества сыгранных матчей друг с другом: «Зенит» сыграл по разу с «Краснодаром» и «Спартаком», а вот красно-белые провели оба матча с «быками» (0:3 в октябре и 3:0 в декабре)

«Спартак» — «Краснодар» globallookpress.com

Поэтому для распределения команд по надлежащим местами применялись два следующих критерия — число побед и разница мячей.

«По дополнительным показателям команды расположились в следующем порядке: "Зенит" (1-е место; 12 побед, разница голов "+25"), "Спартак" (2-е; 12 побед, разница голов "+24"), "Краснодар" (3-е; 11 побед, "+22")» , — сказано на сайте РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Интрига обострилась, календарь у трех претендентов на золото примерно одинаковой сложности, а дополнительной остры придает предстоящий матч 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром». Будет интересно.