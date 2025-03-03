Троевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ

Но почему после 18-го тура таблицу возглавлял «Краснодар», а «Зенит» был вторым (у команды было по 39 очков), а после 19-го тура южане опустили на третью строчку, пропустив вперед не только «Зенит», но и «Спартак»?
Как ни странно, благодарить за возвращение на первую строчку таблицы действующие чемпионы должны именно красно-белых.
По регламенту РПЛ, в случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице чемпионата определяются:
- По результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- По наибольшему числу побед во всех матчах;
- По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; а также по другим критериям, если это необходимо.
После 18 тура равным было количество очков у «Зенита» и «Краснодара» и по результату личной встречи кубанский клуб, в сентябре победивший питерцев 2:0, занимал первое место.
А вот после 19 тура, когда равное число очков было уже у трех команд, применять первый критерий нельзя, поскольку сейчас у команд нет равного количества сыгранных матчей друг с другом: «Зенит» сыграл по разу с «Краснодаром» и «Спартаком», а вот красно-белые провели оба матча с «быками» (0:3 в октябре и 3:0 в декабре)
Поэтому для распределения команд по надлежащим местами применялись два следующих критерия — число побед и разница мячей.
Интрига обострилась, календарь у трех претендентов на золото примерно одинаковой сложности, а дополнительной остры придает предстоящий матч 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром». Будет интересно.