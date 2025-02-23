23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 25-ти матчей итальянского первенства набрала 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию и лишь на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в рамках 25-го тура Серии А веронцы в чужих стенах потерпели поражение от «Милана» с результатом 0:1.

Перед этим в 24-м туре национального чемпионата «Мастифы» на своем поле потерпели разгромное поражение от «Аталанты» со счетом 0:5.

Не сыграют: травмированы — Тенгстедт, Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицирован — Брадарич.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла, а в шести последних матчах четыре раза уступила своим соперникам.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Каспер Тенгстедт, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 25-ти туров итальянского первенства набрала 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в турнирной таблице и лишь на один пункт опережает седьмую строчку, что вне зоны континентальных турниров, а также на четыре очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура национального чемпионата «Фиалки» на своем поле потерпели поражение от «Комо» (0:2).

Перед этим флорентийский коллектив в 24-м туре национального первенства также остался без очков, когда в чужих стенах был слабее «Интеру» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бове, Адли, Кольпани и Гудмундссон, дисквалифицирован — Госенс.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Фиорентина» два раза проиграла после трех побед кряду.

Это вроде как сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Вероны» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, победа «Вероны» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивал только один из соперников, результативность матчей фаворита должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фиорентины».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.