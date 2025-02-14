Брест
Осер
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после 21-го тура национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой позиции и борется за выход в континентальные турниры.
«Брест» набрал 31 балл и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Брест — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: на этой неделе в рамках первой игры 1/16 финала Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3).
Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах набрал три балла, когда обыграл «Нант» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Дель Кастильо, Локо, Амави и Мартен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» два раза выиграла при одном поражении.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть его преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 21-го тура национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и все еще борется за выживание.
«Осер» набрал 24 балла и на шесть очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на семь пунктов зону вылета — 17-18-е места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тулузой» со счетом 2:2.
Перед этим в 20-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах в результативной игре потерпел поражение от «Монако» (2:4).
Не сыграют: травмированы — Зоссу, Хувер, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицирован — Жоли.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и пяти ничьих.
Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, которая позволяет им рассчитывать разве что на ничью, но и добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Бреста» забивали больше 2,5 голов
- в шести из 10-ти последних матчей «Брест» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.40, победа «Осера» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.
Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести из 10-ти последних матчей.
Ставка: «Брест» победит за 2.07.