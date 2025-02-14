14 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Осер». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 21-го тура национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой позиции и борется за выход в континентальные турниры.

«Брест» набрал 31 балл и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: на этой неделе в рамках первой игры 1/16 финала Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3).

Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах набрал три балла, когда обыграл «Нант» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Дель Кастильо, Локо, Амави и Мартен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» два раза выиграла при одном поражении.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть его преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 21-го тура национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и все еще борется за выживание.

«Осер» набрал 24 балла и на шесть очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на семь пунктов зону вылета — 17-18-е места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Тулузой» со счетом 2:2.

Перед этим в 20-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах в результативной игре потерпел поражение от «Монако» (2:4).

Не сыграют: травмированы — Зоссу, Хувер, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицирован — Жоли.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и пяти ничьих.

Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, которая позволяет им рассчитывать разве что на ничью, но и добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Бреста» забивали больше 2,5 голов

в шести из 10-ти последних матчей «Брест» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.40, победа «Осера» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести из 10-ти последних матчей.

Ставка: «Брест» победит за 2.07.