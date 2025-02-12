В 32-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» на своем поел сразится с «Лутон Таун». Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: Данный коллектив таблице первой английской лиги идет на четвертой строке, имея в активе 59 баллов и на пять пунктов отстает от второй позиции.

«Сандерленд» отпраздновали 16 викторий, 11 встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 47:28.

Последние матчи: «Черные коты» в трех своих предыдущих поединках в рамках чемпионата страны на своем поел поочередно расписали мировые по 2:2 с «Плимутом» и «Уотфордом», а также в выездном матче смогли переиграть «Мидлсбро» со счетом 3:2.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Сандерленд» за 14 своих предыдущих встреч с учетом всех турниров в основное время уступили только в одном поединке, проиграв в последней игре 2024 года на выезде «Сток Сити» 0:1 в рамках Чемпионшипа. В остальных же 13 встречах данного отрезка коллектив еще шесть поединков завершил мировыми исходами и отпраздновал семь викторий, все которые пришлись на чемпионат страны и четыре из них были добыты в родных стенах. Сейчас у «черных котов» 7-матчевая серия без фиаско в первенстве страны, где было четыре виктории и три ничьи.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун», которые в прошлом сезоне выступал в элите, рискует по итога данного вылететь в третий дивизион. Сейчас он находится в зоне вылета с 27 очками и на два пункта отстает от спасительной позиции.

У команды семь викторий, шесть мировых исходов и 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 30:49.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своем предыдущем поединке чемпионата страны «шляпники» смогли раздобыть один балл в гостевой игре с «Шеффилд Уэнсдей», сыграв со счетом 1:1. И этой ничей они прервали серию из двух фиаско подряд, уступив в родных стенах со счетом 0:1 «Миллуоллу» и на выезде со счетом 2:3 «Оксфорд Юнайтед».

Не сыграют: Все игроки основного состава в строю.

Состояние команды: К данному поединку с учетом всех соревнований «Лутон Таун» подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией. В этом отрезке игр команда расписала два ничейных результата и семь раз уходила с поля поверженной. Причем шесть проигрышей за это время пришлись на встречи чемпионата, и в четырех их них коллектив не смог забить ни одного гола.

Статистика для ставок

«Сандерленд» в чемпионате не уступает на протяжении семи игр, выиграв четыре из них

У «Лутон Таун» в Чемпионшипе 8-матчевая серия без побед, в которой было шесть фиаско

В первом круге «Сандерленд» одолел «Лутон» на его поле со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сандерленда» — 1.71, победа «Лутон Таун» — 4.95, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Сандерленд» по многим показателям превосходит сейчас «Лутон» и на своей территории просто обязан брать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Сандерленда» с форой (-1) за 2.20.

Прогноз: И как в первом круге ожидаем, что коллективы вновь порадуют результативной игрой и на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.97.