ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсаЖоау Феликс стал олицетворением теста Роршаха — каждый видит в нем что-то свое Александр Елагин«Игроки "Ман Сити" уже "наелись" победами». Александр Елагин — о плей-офф ЛЧ и месте футбола в театральном сообществе Дрикус Дю Плесси и Шон СтриклендПоследний шанс потерян. Дю Плесси разрушил титульные амбиции Стрикленда
    Все новости спорта

    «Сандерленд» второй раз в сезоне одолеет «Лутон»

    «Сандерленд» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 12 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Сандерленд Прогнозы на Лутон Таун
    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сандерленд»
    В 32-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» на своем поел сразится с «Лутон Таун». Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:45 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: Данный коллектив таблице первой английской лиги идет на четвертой строке, имея в активе 59 баллов и на пять пунктов отстает от второй позиции.

    «Сандерленд» отпраздновали 16 викторий, 11 встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 47:28.

    Сандерленд — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Черные коты» в трех своих предыдущих поединках в рамках чемпионата страны на своем поел поочередно расписали мировые по 2:2 с «Плимутом» и «Уотфордом», а также в выездном матче смогли переиграть «Мидлсбро» со счетом 3:2.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Сандерленд» за 14 своих предыдущих встреч с учетом всех турниров в основное время уступили только в одном поединке, проиграв в последней игре 2024 года на выезде «Сток Сити» 0:1 в рамках Чемпионшипа. В остальных же 13 встречах данного отрезка коллектив еще шесть поединков завершил мировыми исходами и отпраздновал семь викторий, все которые пришлись на чемпионат страны и четыре из них были добыты в родных стенах. Сейчас у «черных котов» 7-матчевая серия без фиаско в первенстве страны, где было четыре виктории и три ничьи.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун», которые в прошлом сезоне выступал в элите, рискует по итога данного вылететь в третий дивизион. Сейчас он находится в зоне вылета с 27 очками и на два пункта отстает от спасительной позиции.

    У команды семь викторий, шесть мировых исходов и 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 30:49.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своем предыдущем поединке чемпионата страны «шляпники» смогли раздобыть один балл в гостевой игре с «Шеффилд Уэнсдей», сыграв со счетом 1:1. И этой ничей они прервали серию из двух фиаско подряд, уступив в родных стенах со счетом 0:1 «Миллуоллу» и на выезде со счетом 2:3 «Оксфорд Юнайтед».

    Не сыграют: Все игроки основного состава в строю.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: К данному поединку с учетом всех соревнований «Лутон Таун» подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией. В этом отрезке игр команда расписала два ничейных результата и семь раз уходила с поля поверженной. Причем шесть проигрышей за это время пришлись на встречи чемпионата, и в четырех их них коллектив не смог забить ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • «Сандерленд» в чемпионате не уступает на протяжении семи игр, выиграв четыре из них

    • У «Лутон Таун» в Чемпионшипе 8-матчевая серия без побед, в которой было шесть фиаско

    • В первом круге «Сандерленд» одолел «Лутон» на его поле со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сандерленда» — 1.71, победа «Лутон Таун» — 4.95, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Сандерленд» по многим показателям превосходит сейчас «Лутон» и на своей территории просто обязан брать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Сандерленда» с форой (-1) за 2.20.

    Прогноз: И как в первом круге ожидаем, что коллективы вновь порадуют результативной игрой и на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Касаткина — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нисиока — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Куньлунь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бадоса — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Боржеш — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дакворт — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сандерленд» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. «Сандерленд» второй раз в сезоне одолеет «Лутон»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры