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    «Интер» снова не обыграет «фиалок»

    «Интер» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Серия A, 10 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фиорентина»
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    Николо Барелла
    10 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Февраля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Интер» на 3 зачетных балла отстает от лидера чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 23 матчах.

    Интер — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Змеи» уступили «Фиорентине» (0:3).

    До того команда подписала мировую с «Миланом» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Монако» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда Симоне Индзаги добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Дензел Дамфрис — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Змеи» весьма прилично атакуют. Команда настреляла 56 мячей в 23 поединках итальянского чемпионата.

    Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены поквитаться с флорентийцами за свежее побитие. Да и пора бы улучшать свою забивную статистику Маркусу Тюраму.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фиорентина» на один пункт отстает от заветной четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фиалки» устроили показательную порку «Интеру» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Дженоа» (2:1). Да и поединок с «Лацио» завершился такой нужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ясин Адли, Эдоардо Бове, Данило Катальди — травмированы. Пьетро Комуццо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Фиалки» нынче пребывают в весьма приличных кондициях. В 3 своих последних поединках они победили.

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    При этом «Фиорентина» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Фиалки» наколотили 40 мячей в 23 матчах.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Сразу несколько стержневых исполнителей пребывают в клубном лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Фиалки» имеют огромное психологическое преимущество перед оппонентом.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» победила в 3 своих последних матчах

    • Несколько дней назад «фиалки» разгромили «Интер» (3:0)

    • «Интер» забивает больше всех в лиге: 56 мячей в 23 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Фиорентина» наверняка постарается продолжить свой победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

    «Фиалки» нынче на подъеме, да и оппонент на данном этапе не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 10.02.2025. Прогнозы на футбол. «Интер» снова не обыграет «фиалок»
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