Интер
Фиорентина
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Интер» на 3 зачетных балла отстает от лидера чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 23 матчах.
Интер — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Змеи» уступили «Фиорентине» (0:3).
До того команда подписала мировую с «Миланом» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Монако» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда Симоне Индзаги добыла 3 победы. В этих поединках «Интер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Дензел Дамфрис — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Змеи» весьма прилично атакуют. Команда настреляла 56 мячей в 23 поединках итальянского чемпионата.
Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены поквитаться с флорентийцами за свежее побитие. Да и пора бы улучшать свою забивную статистику Маркусу Тюраму.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» на один пункт отстает от заветной четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фиалки» устроили показательную порку «Интеру» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Дженоа» (2:1). Да и поединок с «Лацио» завершился такой нужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Ясин Адли, Эдоардо Бове, Данило Катальди — травмированы. Пьетро Комуццо — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фиалки» нынче пребывают в весьма приличных кондициях. В 3 своих последних поединках они победили.
При этом «Фиорентина» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Фиалки» наколотили 40 мячей в 23 матчах.
В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Сразу несколько стержневых исполнителей пребывают в клубном лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Фиалки» имеют огромное психологическое преимущество перед оппонентом.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» победила в 3 своих последних матчах
- Несколько дней назад «фиалки» разгромили «Интер» (3:0)
- «Интер» забивает больше всех в лиге: 56 мячей в 23 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.87Севилья — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Анже — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.10Наполи — Удинезе: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Фиорентина» наверняка постарается продолжить свой победный путь, и уж точно будет активно атаковать.
«Фиалки» нынче на подъеме, да и оппонент на данном этапе не блещет стабильностью результатов.
Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40