24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Согдиана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. Нынче команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ростов» на 9 очков отстает от первой пятерки. А вот забила команда Валерия Карпина 29 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Ростовчане в контрольной встрече переиграли «Родину» (3:2).

При этом «Ростов» до того нанес поражение «Крыльям Советов» (3:1). А вот немногим ранее команда разгромила «Пари НН» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ростовчане нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Карпина выиграли 7 своих последних матчей.

При этом «Ростов» уже начал цикл контрольных поединков. При этом в спарринге с «Родиной» команда победила, уступая со счетом 0:2 после первого тайма.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ростовчане не должны иметь проблем с представителем Узбекистана.

«Согдиана»

Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела продуктивно. В своем чемпионате она финишировала на 4 месте.

Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Согдиана» минимально уступила самаркандскому «Динамо».

При этом до того команда уверенно одолела ташкентский «Локомотив» (2:0). А вот чемпион Узбекистана «Насаф» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Узбеки до последней коллизии победили 2 раза кряду. Вот только команда уже почти 2 месяца находится без игровой практики.

Причем «Согдиана» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.

Узбеки еще не начали серию контрольных поединков. Тем не менее, команда постарается дать бой представителю РПЛ.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы узбеки поищут на контратаках.

Статистика для ставок

Узбеки до последней коллизии выиграли дважды кряду

«Ростов» победил в 7 своих последних матчах

Ростовчане в 3 своих последних поединках забивали не менее 3 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 6.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.56.

Прогноз: Ростовчане прекрасно атакуют, к тому же уже начали серию контрольных поединков.

«Ростов» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, которые явно скажут свое веское слово.

Ставка: Фора «Ростова» -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15