«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. Нынче команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ростов» на 9 очков отстает от первой пятерки. А вот забила команда Валерия Карпина 29 мячей в 18 матчах российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Ростовчане в контрольной встрече переиграли «Родину» (3:2).
При этом «Ростов» до того нанес поражение «Крыльям Советов» (3:1). А вот немногим ранее команда разгромила «Пари НН» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Карпина выиграли 7 своих последних матчей.
При этом «Ростов» уже начал цикл контрольных поединков. При этом в спарринге с «Родиной» команда победила, уступая со счетом 0:2 после первого тайма.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ростовчане не должны иметь проблем с представителем Узбекистана.
«Согдиана»
Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела продуктивно. В своем чемпионате она финишировала на 4 месте.
Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Согдиана» минимально уступила самаркандскому «Динамо».
При этом до того команда уверенно одолела ташкентский «Локомотив» (2:0). А вот чемпион Узбекистана «Насаф» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Узбеки до последней коллизии победили 2 раза кряду. Вот только команда уже почти 2 месяца находится без игровой практики.
Причем «Согдиана» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.
Узбеки еще не начали серию контрольных поединков. Тем не менее, команда постарается дать бой представителю РПЛ.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы узбеки поищут на контратаках.
Статистика для ставок
- Узбеки до последней коллизии выиграли дважды кряду
- «Ростов» победил в 7 своих последних матчах
- Ростовчане в 3 своих последних поединках забивали не менее 3 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 6.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.56.
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- 1.92Карабах — Стяуа: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Ростовчане прекрасно атакуют, к тому же уже начали серию контрольных поединков.
«Ростов» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, которые явно скажут свое веское слово.
Ставка: Фора «Ростова» -1.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.15