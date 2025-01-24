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    Команда Карпина не заметит узбеков

    «Ростов» — «Согдиана». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Согдиана»
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    Максим Осипенко
    24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Согдиана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках РПЛ. Нынче команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ростов» на 9 очков отстает от первой пятерки. А вот забила команда Валерия Карпина 29 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Ростовчане в контрольной встрече переиграли «Родину» (3:2).

    При этом «Ростов» до того нанес поражение «Крыльям Советов» (3:1). А вот немногим ранее команда разгромила «Пари НН» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ростовчане нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Карпина выиграли 7 своих последних матчей.

    При этом «Ростов» уже начал цикл контрольных поединков. При этом в спарринге с «Родиной» команда победила, уступая со счетом 0:2 после первого тайма.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ростовчане не должны иметь проблем с представителем Узбекистана.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела продуктивно. В своем чемпионате она финишировала на 4 месте.

    Причем «Согдиана» в 26 поединках своего чемпионата настреляла 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Согдиана» минимально уступила самаркандскому «Динамо».

    При этом до того команда уверенно одолела ташкентский «Локомотив» (2:0). А вот чемпион Узбекистана «Насаф» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Согдиана» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Узбеки до последней коллизии победили 2 раза кряду. Вот только команда уже почти 2 месяца находится без игровой практики.

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    Причем «Согдиана» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.

    Узбеки еще не начали серию контрольных поединков. Тем не менее, команда постарается дать бой представителю РПЛ.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы узбеки поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Узбеки до последней коллизии выиграли дважды кряду

    • «Ростов» победил в 7 своих последних матчах

    • Ростовчане в 3 своих последних поединках забивали не менее 3 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 6.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.56.

    Прогноз: Ростовчане прекрасно атакуют, к тому же уже начали серию контрольных поединков.

    «Ростов» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, которые явно скажут свое веское слово.

    Ставка: Фора «Ростова» -1.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.15

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    «Ростов» — «Согдиана»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Карпина не заметит узбеков
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