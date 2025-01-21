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    Запрыгнут ли «мидлы» в первую шестерку?

    «Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»
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    «Мидлсбро»
    21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Января 2025 года

    Мидлсбро

  • Англия. Кубок ФА
    •  Мидлсбро 22:45 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» в нынешнем сезоне бьются за выход в стыки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мидлсбро» весьма результативно атакует, отличившись 44 забитыми мячами в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

    Мидлсбро — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Мидлы» уступили «Портсмуту» (1:2).

    А вот до того команда проиграла еще и «Блэкберну» (0:1). При этом поединок с «Кардиффом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мидлсбро» забил 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Томми Конуэй, Джонатан Хоусон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мидлы» лишь по дополнительным показателям отстают от 6 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Вест Бромвичем» для команды традиционно складываются крайне непросто. Из 5 последних очных поединков «Мидлсбро» победил и проиграл по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Мидлы» твердо намерены подняться в топ-6.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Дрозды» ныне ходят в претендентах на стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Вест Бромвич» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не смогли одолеть «Сток Сити» (1:1).

    До того команда вылетела из Кубка Англии от «Борнмута» (1:5). А вот поединок с «Суонси» завершился ничейным результатом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дрозды» не столь выгодно выглядят в плане реализации. Команда забила 33 мяча в 27 поединках второго по силе английского дивизиона.

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    При этом «Вест Бромвич» уступил «мидлам» в 2 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда способна дать бой сопернику.

    Вот только «дрозды» не побеждали в 3 своих последних матчах. Да и стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дрозды» постараются выстоять в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Мидлсбро» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Мидлы» уступили в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Мидлсбро» мотивирован подняться в топ-6, и явно сразу будет активно атаковать.

    «Мидлы» бьются за попадание в стыки, и наверняка максимально настроятся на битву с прямым конкурентом.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в второй тайм завершится паритетом.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50

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    «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. Запрыгнут ли «мидлы» в первую шестерку?
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