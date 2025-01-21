21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» в нынешнем сезоне бьются за выход в стыки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» весьма результативно атакует, отличившись 44 забитыми мячами в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Мидлы» уступили «Портсмуту» (1:2).

А вот до того команда проиграла еще и «Блэкберну» (0:1). При этом поединок с «Кардиффом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мидлсбро» забил 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Томми Конуэй, Джонатан Хоусон — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мидлы» лишь по дополнительным показателям отстают от 6 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Вест Бромвичем» для команды традиционно складываются крайне непросто. Из 5 последних очных поединков «Мидлсбро» победил и проиграл по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Мидлы» твердо намерены подняться в топ-6.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» ныне ходят в претендентах на стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вест Бромвич» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не смогли одолеть «Сток Сити» (1:1).

До того команда вылетела из Кубка Англии от «Борнмута» (1:5). А вот поединок с «Суонси» завершился ничейным результатом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дрозды» не столь выгодно выглядят в плане реализации. Команда забила 33 мяча в 27 поединках второго по силе английского дивизиона.

При этом «Вест Бромвич» уступил «мидлам» в 2 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда способна дать бой сопернику.

Вот только «дрозды» не побеждали в 3 своих последних матчах. Да и стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дрозды» постараются выстоять в этой встрече.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках

«Мидлсбро» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

«Мидлы» уступили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Мидлсбро» мотивирован подняться в топ-6, и явно сразу будет активно атаковать.

«Мидлы» бьются за попадание в стыки, и наверняка максимально настроятся на битву с прямым конкурентом.

Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в второй тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50