Мидлсбро
Вест Бромвич
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» в нынешнем сезоне бьются за выход в стыки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Мидлсбро» весьма результативно атакует, отличившись 44 забитыми мячами в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.
Мидлсбро — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Мидлы» уступили «Портсмуту» (1:2).
А вот до того команда проиграла еще и «Блэкберну» (0:1). При этом поединок с «Кардиффом» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мидлсбро» забил 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Томми Конуэй, Джонатан Хоусон — травмированы.
Состояние команды: «Мидлы» лишь по дополнительным показателям отстают от 6 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.
Матчи с «Вест Бромвичем» для команды традиционно складываются крайне непросто. Из 5 последних очных поединков «Мидлсбро» победил и проиграл по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Мидлы» твердо намерены подняться в топ-6.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Дрозды» ныне ходят в претендентах на стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Вест Бромвич» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не смогли одолеть «Сток Сити» (1:1).
До того команда вылетела из Кубка Англии от «Борнмута» (1:5). А вот поединок с «Суонси» завершился ничейным результатом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дрозды» не столь выгодно выглядят в плане реализации. Команда забила 33 мяча в 27 поединках второго по силе английского дивизиона.
При этом «Вест Бромвич» уступил «мидлам» в 2 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда способна дать бой сопернику.
Вот только «дрозды» не побеждали в 3 своих последних матчах. Да и стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дрозды» постараются выстоять в этой встрече.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних поединках
- «Мидлсбро» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- «Мидлы» уступили в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: «Мидлсбро» мотивирован подняться в топ-6, и явно сразу будет активно атаковать.
«Мидлы» бьются за попадание в стыки, и наверняка максимально настроятся на битву с прямым конкурентом.
Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в второй тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50