Атлетик
Осасуна
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски бьются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» уже на 6 очков опережает идущий пятым «Вильярреал». А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.
Атлетик — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. В полуфинале Суперкубка Испании она уступила «Барселоне» (0:2).
А вот до того команда лишь в серии пенальти прошла «Логронес» в Кубке Испании. При этом поединок с «Осасуной» стал победным (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски не так давно обыграли памплонцев, да и в Кубке настроены пройти как можно дальше.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Осасуна» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Памплонцы с минимальным счетом уступили «Атлетико».
До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (2:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Памплонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команда способна выдать отдельный качественный поединок.
При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными баллами.
А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и «Атлетик» памплонцы не могут обыграть уже более полутора лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет сложности в созидательном плане.
Статистика для ставок
- «Осасуна» не может обыграть басков уже более полутора лет
- Баски не забивали в 2 своих последних матчах
- «Атлетик» одолел «Осасуну» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 1.85Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.60Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Бавария — Хоффенхайм: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Баски явно сильнее соперника, плюс намерены как можно скорее прервать свой безголевой сериал.
«Атлетик» должен прибавить в плане реализации, да и памплонцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05