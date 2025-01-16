16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски бьются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» уже на 6 очков опережает идущий пятым «Вильярреал». А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. В полуфинале Суперкубка Испании она уступила «Барселоне» (0:2).

А вот до того команда лишь в серии пенальти прошла «Логронес» в Кубке Испании. При этом поединок с «Осасуной» стал победным (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баски проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски не так давно обыграли памплонцев, да и в Кубке настроены пройти как можно дальше.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Осасуна» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Памплонцы с минимальным счетом уступили «Атлетико».

До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (2:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Памплонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команда способна выдать отдельный качественный поединок.

При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными баллами.

А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и «Атлетик» памплонцы не могут обыграть уже более полутора лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет сложности в созидательном плане.

Статистика для ставок

«Осасуна» не может обыграть басков уже более полутора лет

Баски не забивали в 2 своих последних матчах

«Атлетик» одолел «Осасуну» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Баски явно сильнее соперника, плюс намерены как можно скорее прервать свой безголевой сериал.

«Атлетик» должен прибавить в плане реализации, да и памплонцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05