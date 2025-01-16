ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году Микель АртетаНелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала» Витор РейсНовый Маркиньос для европейских топ-клубов. Почему Витор Рейс стал целью «Ман Сити» и «Реала»
  • 11:06
    • Шнайдер вышла в третий круг Australian Open 2025
    Все новости спорта

    «Атлетик» оперативно расправится с памплонцами

    «Атлетик» — «Осасуна». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 16 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Осасуну
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Горка Гурусета
    16 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 21:30 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски бьются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» уже на 6 очков опережает идущий пятым «Вильярреал». А вот отличилась команда лишь 29 забитыми мячами в 19 матчах Примеры.

    Атлетик — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. В полуфинале Суперкубка Испании она уступила «Барселоне» (0:2).

    А вот до того команда лишь в серии пенальти прошла «Логронес» в Кубке Испании. При этом поединок с «Осасуной» стал победным (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Баски проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски не так давно обыграли памплонцев, да и в Кубке настроены пройти как можно дальше.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Памплонцы осели в середняках Примеры. Ныне они находятся на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Осасуна» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 19 поединках.

  • Трансферный дайджест. 6 — 13 января
  • Уокеру надоело в «Ман Сити», ЦСКА укрепит центр обороны бразильцем, Мармуш пойдет на повышение в АПЛ
  • 13/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Памплонцы с минимальным счетом уступили «Атлетико».

    До того команда нанесла поражение «Тенерифе» (2:1). А вот поединок с «Атлетиком» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Памплонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команда способна выдать отдельный качественный поединок.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной первой шестерки измеряется 5 зачетными баллами.

    А вот голы даются команде довольно-таки натужно. Да и «Атлетик» памплонцы не могут обыграть уже более полутора лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и соперник имеет сложности в созидательном плане.

    Статистика для ставок

    • «Осасуна» не может обыграть басков уже более полутора лет

    • Баски не забивали в 2 своих последних матчах

    • «Атлетик» одолел «Осасуну» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Баски явно сильнее соперника, плюс намерены как можно скорее прервать свой безголевой сериал.

    «Атлетик» должен прибавить в плане реализации, да и памплонцы не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Мартинес — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бургуан-Жалльё — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бохум — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Понтеведра — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вердер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетик» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. «Атлетик» оперативно расправится с памплонцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры