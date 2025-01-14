14 января в 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Аякс». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «АЗ Алкмаар» не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела прилично. «Сырные фермеры» на выезде не уступили ПСВ (2:2).

А вот до того команда минимально переиграла «Твенте». При этом поединок с «Гронингеном» также завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сырные фермеры» до последней ничьей победили трижды кряду. Да и победу над ПСВ команда упустила в самом эндшпиле.

Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Алкмаарцы одолели «аяксидов» в трех последних очных встречах.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы нынче сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аякс» настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Амстердамцы сумели переиграть «Валвейк» (2:1).

До того команда расписала мировую со «Штутгартом» (2:2). А вот поединок с роттердамской «Спартой» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Амстердамцы проводят довольно продуктивный отрезок. Команда уже на 4 очка отстает от ПСВ.

При этом «Аякс» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и кубковые амбиции у команды явно на максимуме!

Амстердамцы нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да в плане реализации «аяксиды» способна прибавить.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только амстердамцы не обыгрывают «сырных фермеров» уже почти 3 года.

Статистика для ставок

«Аякс» не обыгрывает «АЗ Алкмаар» уже почти 3 года

Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

«Аякс» в среднем забивает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Аякс» способен прибавить в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

Амстердамцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных решить исход матча.

Ставка: Победа «Аякса» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25