«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «Сырные фермеры» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «АЗ Алкмаар» не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела прилично. «Сырные фермеры» на выезде не уступили ПСВ (2:2).
А вот до того команда минимально переиграла «Твенте». При этом поединок с «Гронингеном» также завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сырные фермеры» до последней ничьей победили трижды кряду. Да и победу над ПСВ команда упустила в самом эндшпиле.
Матчи с «Аяксом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Алкмаарцы одолели «аяксидов» в трех последних очных встречах.
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы нынче сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аякс» настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Амстердамцы сумели переиграть «Валвейк» (2:1).
До того команда расписала мировую со «Штутгартом» (2:2). А вот поединок с роттердамской «Спартой» завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Амстердамцы проводят довольно продуктивный отрезок. Команда уже на 4 очка отстает от ПСВ.
При этом «Аякс» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и кубковые амбиции у команды явно на максимуме!
Амстердамцы нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да в плане реализации «аяксиды» способна прибавить.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только амстердамцы не обыгрывают «сырных фермеров» уже почти 3 года.
Статистика для ставок
- «Аякс» не обыгрывает «АЗ Алкмаар» уже почти 3 года
- Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч
- «Аякс» в среднем забивает 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: «Аякс» способен прибавить в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.
Амстердамцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных решить исход матча.
Ставка: Победа «Аякса» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.25