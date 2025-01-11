Милан
Кальяри
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» располагается на 12-м месте в таблице. Главная задача команды в текущем сезоне — не вылететь в Серию В.
В настоящий момент «Эмполи» имеет в своем активе 20 очков. У клуба 4 победы, 8 ничьих и 7 поражений.
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«Эмполи» забил 18 мячей, а в свои ворота пропустил 22.
Последние матчи: «Эмполи» в 2025-м году еще не побеждал. 4 января команда в гостях сыграла вничью с «Венецией». Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Эмполи» провалил концовку прошлого года. С 13 по 28 декабря команда потерпела три поражения подряд. Клуб уступил «Торино» (0:1), «Аталанте» (2:3) и «Дженоа» (1:2).
Не сыграют: травмированы Эбюэхи, Хаас, Пеллегри, Песселья, Сазонов, Сольбаккен.
Состояние команды: «Эмполи» не выигрывает с 4 декабря. Тогда команда в гостях разгромила «Верону» со счетом 4:1.
В родных стенах безвыигрышная серия «Эмполи» составляет три матча. Последний раз клуб побеждал на своем поле 4 ноября. Тогда «Эмполи» дома одолел «Комо» (1:0). Решающий гол забил Пьетро Пеллегри.
«Лечче»
Турнирное положение: В таблице Серии А «Лечче» находится в зоне вылета. Клуб идет на 18-й позиции.
«Лечче» набрал 17 очков. В 19 матчах у команды 4 победы, 5 ничьих и 10 поражений.
Последние матчи: «Лечче» 5 января набрал одно очко в домашнем матче с «Дженоа». Игра закончилась вничью 0:0.
2024-й год «Лечче» завершил двумя поражениями. Команда уступила «Лацио» (1:2) и «Комо» (0:2).
Не сыграют: в лазарете находятся Банда, Гашпар, Гонсалес, Пельмар, Рафия.
Состояние команды: «Лечче» с трудом набирает очки. Команда не побеждает с 15 декабря. Тогда «Лечче» в родных стенах нанес поражение «Монце» со счетом 2:1 благодаря точным ударам Тете Моренте и Николы Крстовича.
В 2024 году команды встречались дважды. 13 апреля «Лечче» победил «Эмполи» со счетом 1:0, а 8 ноября была зафиксирована ничья 1:1. В предстоящей встрече букмекеры считают, что шансы «Эмполи» на победу выше.
Статистика для ставок
- «Эмполи» не выигрывает с 4 декабря
- 2024-й год «Лечче» завершил двумя поражениями
- В 2024 году команды встречались дважды. 13 апреля «Лечче» победил «Эмполи» со счетом 1:0, а 8 ноября была зафиксирована ничья 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.12, а победа «Лечче» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57.
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Прогноз: «Эмполи» считается фаворитом предстоящего матча. Команда нацелена победить одного из аутсайдеров Серии А и улучшить свое положение в таблице.
Ставка: победа «Эмполи» за 2.10.
Прогноз: Ожидается равная борьба. Одна из команд может уйти с поля без забитого гола.
Ставка: обе команды не забьют за 1.73.