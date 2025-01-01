«Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 1 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком английского чемпионата.

Коллектив из Брентфорда смог набрать 24 очка и идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Пчелы» смогли 32 раза поразить ворота соперников и столько же раз пропустили.

Последние матчи: в прошлом туре брентфордский коллектив сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).

До этого же «Брентфорд» проиграл «Ноттингему» (0:2) и «Челси» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также подопечные Томаса Франка вылетели из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (1:3).

Не сыграют: травмированы Кристоффер Айер, Джошуа Да Силва, Густаво Нуньес, Рико Генри, Арон Хики, Матиас Йенсен, Этан Пиннок, Игор Тиаго и Зепп ван дер Берг.

Состояние команды: в текущем сезоне «Брентфорд» является середняком, с которым никому не бывает легко.

Пока что команда не претендует ни на зону еврокубков, ни на борьбу за выживание.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив старается бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

Сейчас команда из Лондона имеет в своем активе 36 очков и располагается на второй строчке.

«Красные» 35 раз поразили ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах лондонцы переиграли «Ипсвич» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1).

До этого же «канониры» потеряли очки в матче с «Эвертоном» (0:0).

Также команда из столицы Англии вышла в полуфинал Кубка лиги, одолев «Кристал Пэлас» (3:2).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Букайо Сака, Такехиро Томиясу, Рахим Стерлинг и Бен Уайт.

Состояние команды: в этом сезоне «Арсенал» продолжает борьбу за золотые медали, но отставание от первого «Ливерпуля» составляет уже шесть очков.

Скорее всего, подопечные Микеля Артеты, как и обычно, будут в тройке сильнейших по итогам сезона, но вряд ли станут чемпионами.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении последних 11 матчей

«Брентфорд» не может выиграть на протяжении 4 матчей

В последнем очном противостоянии команд 9 марта «Арсенал» победил «Брентфорд» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Брентфорда» — в 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Брентфорд» всем навязывает борьбу, поэтому думается, что если он и проиграет, то сделает это минимально.

Ставка: победа «Брентфорда» с форой+1 за 2.15.

Прогноз: «Арсенал» в последнее время играет не результативно, а «Брентфорд» тоже мало забивает, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.