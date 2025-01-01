ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико КьезаТрансферный дайджест. 24 — 30 декабря Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «Брентфорд» — «Арсенал»
  • 00:58
    • «Ман Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» и продлил свою серию поражений
  • 00:44
    • «Ипсвич» всухую обыграл «Челси» в матче АПЛ
  • 23:31
    • Защитник «Ростова» Осипенко может перейти в «Краснодар»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?

    «Брентфорд» — «Арсенал». «Канониры» отчаянно продолжают гонку за лидером, но на что сделать ставку в их матче 1 января? Ответ — в бесплатном прогнозе экспертов LiveSport.Ru на АПЛ с коэффициентами 2.15 и 2.35

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор («Арсенал»)
    «Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 1 января и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 20:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком английского чемпионата.

    Коллектив из Брентфорда смог набрать 24 очка и идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

    Брентфорд — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    «Пчелы» смогли 32 раза поразить ворота соперников и столько же раз пропустили.

    Последние матчи: в прошлом туре брентфордский коллектив сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).

    До этого же «Брентфорд» проиграл «Ноттингему» (0:2) и «Челси» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также подопечные Томаса Франка вылетели из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Кристоффер Айер, Джошуа Да Силва, Густаво Нуньес, Рико Генри, Арон Хики, Матиас Йенсен, Этан Пиннок, Игор Тиаго и Зепп ван дер Берг.

    Состояние команды: в текущем сезоне «Брентфорд» является середняком, с которым никому не бывает легко.

    Пока что команда не претендует ни на зону еврокубков, ни на борьбу за выживание.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонский коллектив старается бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

    Сейчас команда из Лондона имеет в своем активе 36 очков и располагается на второй строчке.

  • Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
  • Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ
  • 27/12/2024

    • «Красные» 35 раз поразили ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах лондонцы переиграли «Ипсвич» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1).

    До этого же «канониры» потеряли очки в матче с «Эвертоном» (0:0).

    Также команда из столицы Англии вышла в полуфинал Кубка лиги, одолев «Кристал Пэлас» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Букайо Сака, Такехиро Томиясу, Рахим Стерлинг и Бен Уайт.

    Состояние команды: в этом сезоне «Арсенал» продолжает борьбу за золотые медали, но отставание от первого «Ливерпуля» составляет уже шесть очков.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Скорее всего, подопечные Микеля Артеты, как и обычно, будут в тройке сильнейших по итогам сезона, но вряд ли станут чемпионами.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении последних 11 матчей

    • «Брентфорд» не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 9 марта «Арсенал» победил «Брентфорд» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Брентфорда» — в 6.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Брентфорд» всем навязывает борьбу, поэтому думается, что если он и проиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Брентфорда» с форой+1 за 2.15.

    Прогноз: «Арсенал» в последнее время играет не результативно, а «Брентфорд» тоже мало забивает, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Юта — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Сакраменто — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блинкова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шнайдер — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жабер — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сентрал Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мартинес — Иока
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Казахстан — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры