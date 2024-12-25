Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудовская Аравия явно ставит перед собой задачу выиграть группу. Да и потенциал у команды весьма высокий.
При этом Саудовская Аравия в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль набрала всего 6 очков. Команда пребывает на 4 месте в своей отборочной группе.
Последние матчи: Аравийцы в своем последнем контрольном поединке добыли победу. Команда уверенно одолела Тринидад и Тобаго (3:1).
При этом чуть ранее аравийцы уступили Индонезии (0:2). А вот поединок с Австралией завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: аравийцы все никак не могут полностью реализовать свой потенциал. Да и в отборе на Мундиаль команда настреляла всего 3 мяча в 6 матчах.
Матчи с Йеменом для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти очных поединках Саудовская Аравия добыла 4 победы при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Аравийцы явно сильнее оппонента, плюс в двух последних очных встречах не пропускали от него.
Йемен
Турнирное положение: Эта команда уже пролетела мимо Чемпионата мира. Йеменцы особо и не котировались в качестве претендентов на выход в финальную часть Мундиаля.
Причем Йемен во втором раунде квалификации добыл всего 5 зачетных баллов. При этом команда в 6 матчах забила 5 мячей при 9 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Йемен минимально уступил Оману.
До того команда дала бой сборной Кувейта (1:1). А вот Шри-Ланку удалось обыграть, причем довольно уверенно (2:0).
Вообще же, Йемен в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе йеменцы выглядят не столь уверенно. При этом Йемен явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.
У Йеменцев далеко не все хорошо с реализацией. Команда не побеждала в двух своих последних поединках, отличившись в них всего 1 раз.
При этом почти Йемен еще ни разу в истории не обыгрывал аравийцев. Да и в двух последних очных поединках команда уступила более статусному оппоненту.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Йеменцы постараются сдержать натиск соперника.
Статистика для ставок
- Саудовская Аравия в 2 последних очных поединках переиграла йеменцев
- Йеменцы еще ни разу не обыгрывали аравийцев
- Йемен не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.
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Прогноз: Аравийцы явно сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.
Номинальные гости нынче весьма нестабильны, плюс ни разу в истории не обыгрывали аравийцев.
Ставка: Фора Саудовской Аравии -3.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.62