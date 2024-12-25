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    Аравийцы деклассируют Йемен

    Саудовская Аравия — Йемен. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок наций Персидского залива, 25 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Йемен
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    Саудовская Аравия
    25 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют Саудовская Аравия и Йемен. Начало игры — в 17:25 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Саудовская Аравия явно ставит перед собой задачу выиграть группу. Да и потенциал у команды весьма высокий.

    При этом Саудовская Аравия в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль набрала всего 6 очков. Команда пребывает на 4 месте в своей отборочной группе.

    Последние матчи: Аравийцы в своем последнем контрольном поединке добыли победу. Команда уверенно одолела Тринидад и Тобаго (3:1).

    При этом чуть ранее аравийцы уступили Индонезии (0:2). А вот поединок с Австралией завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: аравийцы все никак не могут полностью реализовать свой потенциал. Да и в отборе на Мундиаль команда настреляла всего 3 мяча в 6 матчах.

    Матчи с Йеменом для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти очных поединках Саудовская Аравия добыла 4 победы при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Аравийцы явно сильнее оппонента, плюс в двух последних очных встречах не пропускали от него.

    Йемен

    Турнирное положение: Эта команда уже пролетела мимо Чемпионата мира. Йеменцы особо и не котировались в качестве претендентов на выход в финальную часть Мундиаля.

    Причем Йемен во втором раунде квалификации добыл всего 5 зачетных баллов. При этом команда в 6 матчах забила 5 мячей при 9 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Йемен минимально уступил Оману.

    До того команда дала бой сборной Кувейта (1:1). А вот Шри-Ланку удалось обыграть, причем довольно уверенно (2:0).

    Вообще же, Йемен в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе йеменцы выглядят не столь уверенно. При этом Йемен явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

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    У Йеменцев далеко не все хорошо с реализацией. Команда не побеждала в двух своих последних поединках, отличившись в них всего 1 раз.

    При этом почти Йемен еще ни разу в истории не обыгрывал аравийцев. Да и в двух последних очных поединках команда уступила более статусному оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Йеменцы постараются сдержать натиск соперника.

    Статистика для ставок

    • Саудовская Аравия в 2 последних очных поединках переиграла йеменцев

    • Йеменцы еще ни разу не обыгрывали аравийцев

    • Йемен не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: Аравийцы явно сильнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

    Номинальные гости нынче весьма нестабильны, плюс ни разу в истории не обыгрывали аравийцев.

    Ставка: Фора Саудовской Аравии -3.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.62

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    Саудовская Аравия — Йемен: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.12.2024. Прогнозы на футбол. Аравийцы деклассируют Йемен
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