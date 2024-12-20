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    «Милан» разгромит «желто-синих»?

    «Верона» — «Милан». «Россонери» попытается сделать шаг навстречу к зоне еврокубков. На что лучше сделать ставку 20 декабря? Ответ — в прогнозе на 17-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 2.55

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Милан»
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    Рафаэл Леау — нападающий «Милана»
    В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле примет «Милан». Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Декабря 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 22:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Серии А. После 16-и туров «Верона» занимает лишь 17-е место в таблице с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

    Команда набрала большинство очков именно на своем поле, занимая по результатам домашних встреч 13-е место в лиге. За 8 встреч на своем поле «Верона» набрала 9 баллов из 24-х возможных.

    Верона — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече Серии А команда обыграла «Парму» со счетом 3:2, а до этого крупно уступила «Эмполи» (1:4), пропустив все голы еще в 1-м тайме.

    В последних 5-и встречах у «Вероны» 4 поражения и 1 победа. За этот период команда пропустила 15 голов при 5-и забитых. В этих встречах «Верона» также уступила «Кальяри» (0:1), «Интеру» (0:5) и «Фиорентине» (1:3).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Хуан Крус, Мартин Фрис и Абду Харруи (у всех — травмы).

    Состояние команды: Пока что «Верона» точно не выглядит той командой, которая способна сохранить прописку в Серии А. У команды продолжаются огромные проблемы с обороной, которые очень сложно решить.

    Лучший бомбардир «Вероны» — нападающий Каспер Тенгстедт забил 5 голов за 14 встреч в Серии А. Форвард занимает 15-е место в списке лучших по результативности в лиге.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» проводит не самый удачный сезон. «Милан» занимает лишь 8-е место в Серии А, набрав за 15 туров 23 очка. Команда отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

    На чужом поле «Милан» выступает хуже, чем дома. Команда набрала 8 баллов из 21-го возможного в гостях, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 0:0, а до этого команда обыграла «Црвену Звезду» (2:1) в Лиге чемпионов, забив победный гол на 87-й минуте.

    В последних 10-и матчах во всех турнирах «Милан» проиграл только «Аталанте» (1:2) в Серии А, 6 раз победил и трижды сыграл вничью. За этот период «россонери» даже поделил очки с «Ювентусом».

    Не сыграют: Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Милан» потерял довольно много очков на старте нынешнего сезона в Серии А, а сейчас «россонери» пытается вернуться на лидерские позиции в чемпионате.

    «Милан» стабильно обыгрывает «Верону» в последних 5-и очных встречах. Сможет ли «россонери» на сей раз одержать очень важную победу? У команды есть все шансы на успех.

    Статистика для ставок

    • В последних 10-и встречах во всех турнирах «Милан» проиграл только 1 раз

    • У «Вероны» только 1 победа в последних 5-и матчах

    • «Милан» непременно обыгрывал «Верону» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.58, победа «Вероны» — 5.40, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Милан» набрал отличный ход, а «Верона» регулярно проигрывает. Прогнозируем убедительную победу «россонери».

    Ставка: Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.55.

    Прогноз: У «Вероны» довольно большие проблемы с обороной в нынешнем сезоне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Милана» 2 больше за 2.20.

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    «Верона» — «Милан»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» разгромит «желто-синих»?
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