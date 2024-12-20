В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле примет «Милан». Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Серии А. После 16-и туров «Верона» занимает лишь 17-е место в таблице с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

Команда набрала большинство очков именно на своем поле, занимая по результатам домашних встреч 13-е место в лиге. За 8 встреч на своем поле «Верона» набрала 9 баллов из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече Серии А команда обыграла «Парму» со счетом 3:2, а до этого крупно уступила «Эмполи» (1:4), пропустив все голы еще в 1-м тайме.

В последних 5-и встречах у «Вероны» 4 поражения и 1 победа. За этот период команда пропустила 15 голов при 5-и забитых. В этих встречах «Верона» также уступила «Кальяри» (0:1), «Интеру» (0:5) и «Фиорентине» (1:3).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Хуан Крус, Мартин Фрис и Абду Харруи (у всех — травмы).

Состояние команды: Пока что «Верона» точно не выглядит той командой, которая способна сохранить прописку в Серии А. У команды продолжаются огромные проблемы с обороной, которые очень сложно решить.

Лучший бомбардир «Вероны» — нападающий Каспер Тенгстедт забил 5 голов за 14 встреч в Серии А. Форвард занимает 15-е место в списке лучших по результативности в лиге.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» проводит не самый удачный сезон. «Милан» занимает лишь 8-е место в Серии А, набрав за 15 туров 23 очка. Команда отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

На чужом поле «Милан» выступает хуже, чем дома. Команда набрала 8 баллов из 21-го возможного в гостях, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 0:0, а до этого команда обыграла «Црвену Звезду» (2:1) в Лиге чемпионов, забив победный гол на 87-й минуте.

В последних 10-и матчах во всех турнирах «Милан» проиграл только «Аталанте» (1:2) в Серии А, 6 раз победил и трижды сыграл вничью. За этот период «россонери» даже поделил очки с «Ювентусом».

Не сыграют: Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич (у всех — травмы).

Состояние команды: «Милан» потерял довольно много очков на старте нынешнего сезона в Серии А, а сейчас «россонери» пытается вернуться на лидерские позиции в чемпионате.

«Милан» стабильно обыгрывает «Верону» в последних 5-и очных встречах. Сможет ли «россонери» на сей раз одержать очень важную победу? У команды есть все шансы на успех.

Статистика для ставок

В последних 10-и встречах во всех турнирах «Милан» проиграл только 1 раз

У «Вероны» только 1 победа в последних 5-и матчах

«Милан» непременно обыгрывал «Верону» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.58, победа «Вероны» — 5.40, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Милан» набрал отличный ход, а «Верона» регулярно проигрывает. Прогнозируем убедительную победу «россонери».

Ставка: Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.55.

Прогноз: У «Вероны» довольно большие проблемы с обороной в нынешнем сезоне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Милана» 2 больше за 2.20.