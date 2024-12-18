18 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» (жен) — «Бавария» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Канонирки» в нынешней Лиге чемпионов выступают весьма продуктивно. На текущий момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» (жен) в пяти турах набрал 12 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, совершив результативный сбой 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Арсенал» (жен) победила. Команда сумела переиграть «Ливерпуль» (жен) (1:0).

При этом «Арсенал» (жен) чуть ранее одолела «Волеренгу» (жен) (3:1). Плюс поединок с «Астон Виллой» (жен) завершился феерией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канонирки» уже давно обеспечили себе выход в плей-офф. А вот в случае победы англичанки финишируют первыми.

При этом «Арсенал» (жен) традиционно неудачно противостоит баваркам. Из пяти очных поединков команда проиграла 4 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут действовать максимально агрессивно. «Канонирки» мотивированы отдать должок баваркам за октябрьскую оплеуху (2:5).

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Бавария» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В Женской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась 15 точными выстрелами. А вот в свои ворота баварки пропустили всего 3 мяча.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. Баварки легко переиграли «Потсдам» (жен) (2:0).

При этом до того команда разгромила «Ювентус» (жен) (4:0). Плюс встреча с «Эссеном» (жен) завершилась уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при двух пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бавария» (жен) еще не обеспечила себе первое место в группе. Зато в 4 своих последних поединках команда победила.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера сейчас измеряется лишь дополнительными показателями.

При этом «Бавария» (жен) прекрасно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила в свои ворота всего лишь трижды.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут играть на удержание достаточной ничьей. Да и в трех своих последних поединках баварки не пропускали.

Статистика для ставок

«Бавария» (жен) не пропускала в 3 своих последних матчах

Баварки в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч

«Арсенал» (жен) выиграл в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Баварки максимально мотивированы завершить групповой этап на первом месте.

«Бавария» (жен) традиционно успешно противостоит «канониркам», да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет только один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.10