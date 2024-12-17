17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Твенте» (жен) и «Селтик» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» (жен) — «Селтик» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте» (жен)

Турнирное положение: Голландки в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Твенте» (жен) в пяти турах набрал 3 очка. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Твенте» (жен) победил. Команда сумела переиграть «Зволле» (жен) (2:1).

При этом «Твенте» (жен) чуть ранее был бит «Челси» (жен) (1:6). Зато поединок с «Херенвеном» (жен) завершился викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 18 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Голландки уже потеряли шансы на выход в плей-офф. А вот сохранить за собой третью строчку в группе команде по силам.

Вообще, «Твенте» (жен) нынче на подъеме. В своем чемпионате команда находится на 4 месте, отставая от лидера всего на 5 очков при имеющемся матче в запасе.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Голландки смотрятся сильнее скромных «кельток».

«Селтик» (жен)

Турнирное положение: «Селтик» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Селтик» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего одним точным выстрелом. А вот пропустили шотландки 14 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке шотландки были биты. «Кельтки» проиграли мадридскому «Реалу» (жен) (0:3).

При этом до того команда учинила разгром «Монтрозу» (жен) (5:1). Вот только встреча с «Челси» (жен) завершилась поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» (жен) добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Селтик» (жен) еще не набрал ни одного очка в главном женском турнире Старого Света. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась частенько.

В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера ныне составляет 7 очков.

В кадровом плане «Селтик» (жен) выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и пора бы шотландкам добыть первые баллы в турнире.

Статистика для ставок

Шотландки забили всего 1 мяч в 5 матчах Женской Лиги чемпионов

«Твенте» (жен) в Женской Лиге чемпионов забивает в среднем гол за матч

Голландки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают почти 4 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: Голландки максимально мотивированы завершить турнир на 3 позиции в группе, да и оппонент в Лиге чемпионов забивает крайне натужно.

«Твенте» (жен) выглядит сильнее соперника, плюс явно начнет поединок с острых атакующих акций.

Ставка: Победа «Твенте» (жен) в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.23