«Твенте» (жен)
Турнирное положение: Голландки в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Твенте» (жен) в пяти турах набрал 3 очка. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 19 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Твенте» (жен) победил. Команда сумела переиграть «Зволле» (жен) (2:1).
При этом «Твенте» (жен) чуть ранее был бит «Челси» (жен) (1:6). Зато поединок с «Херенвеном» (жен) завершился викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 18 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Голландки уже потеряли шансы на выход в плей-офф. А вот сохранить за собой третью строчку в группе команде по силам.
Вообще, «Твенте» (жен) нынче на подъеме. В своем чемпионате команда находится на 4 месте, отставая от лидера всего на 5 очков при имеющемся матче в запасе.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Голландки смотрятся сильнее скромных «кельток».
«Селтик» (жен)
Турнирное положение: «Селтик» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Селтик» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего одним точным выстрелом. А вот пропустили шотландки 14 мячей.
Последние матчи: в своем последнем поединке шотландки были биты. «Кельтки» проиграли мадридскому «Реалу» (жен) (0:3).
При этом до того команда учинила разгром «Монтрозу» (жен) (5:1). Вот только встреча с «Челси» (жен) завершилась поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» (жен) добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Селтик» (жен) еще не набрал ни одного очка в главном женском турнире Старого Света. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась частенько.
В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера ныне составляет 7 очков.
В кадровом плане «Селтик» (жен) выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и пора бы шотландкам добыть первые баллы в турнире.
Статистика для ставок
- Шотландки забили всего 1 мяч в 5 матчах Женской Лиги чемпионов
- «Твенте» (жен) в Женской Лиге чемпионов забивает в среднем гол за матч
- Голландки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают почти 4 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Твенте» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
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Прогноз: Голландки максимально мотивированы завершить турнир на 3 позиции в группе, да и оппонент в Лиге чемпионов забивает крайне натужно.
«Твенте» (жен) выглядит сильнее соперника, плюс явно начнет поединок с острых атакующих акций.
Ставка: Победа «Твенте» (жен) в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.23