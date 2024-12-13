13 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Зволле» и «Виллем II». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зволле» — «Виллем II», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зволле»

Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне она пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Зволле» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет аккурат гол за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. Поединок с «Гронингеном» завершился паритетом (0:0).

При этом «Зволле» до того минимально одолел роттердамскую «Спарту». А вот немногим ранее команда проиграла «Аяксу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зволле» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

Поединки с «Виллемом II» для «Зволле» традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч команда выиграла 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены оторваться от группы вылета. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

«Виллем II»

Турнирное положение: «Виллем II» окопался в середняках Эредивизии. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Виллем II» имеет относительно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила «Херенвену» (1:2).

При этом до того команда проиграла «Гронингену» (0:2). Зато встреча с «Бредой» завершилась подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Виллем II» отпраздновал одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Амар Фатах — травмирован.

Состояние команды: «Виллем II» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда проиграла в двух своих последних поединках. При этом «Виллем II» не побеждал в трёх своих последних матчах.

При этом команда уже три года не обыгрывает «Зволле». А вот в случае победы в этой встрече клуб из Тилбурга может подтянуться к топ-8.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Виллем II» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем гол за матч

«Виллем II» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Зволле» не пропускал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зволле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Зволле» в последних матчах выглядел весьма выгодно, особенно в плане надежности своих тылов.

Номинальные гости явно будут действовать активно, да и «Зволле» выглядит вполне-себе прилично.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30