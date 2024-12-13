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    «Зволле» — «Виллем II». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Эредивизия, 13 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Зволле» — «Виллем II»
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    «Виллем II»
    13 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Зволле» и «Виллем II». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зволле» — «Виллем II», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 13 Декабря 2024 года

    ПЕК Зволле

  • Зволле
    •  ПЕК Зволле 22:00 Виллем II

    Виллем II

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Зволле»

    Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне она пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Зволле» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет аккурат гол за матч.

    ПЕК Зволле — Виллем II: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. Поединок с «Гронингеном» завершился паритетом (0:0).

    При этом «Зволле» до того минимально одолел роттердамскую «Спарту». А вот немногим ранее команда проиграла «Аяксу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зволле» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

    Поединки с «Виллемом II» для «Зволле» традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч команда выиграла 3 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены оторваться от группы вылета. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

    «Виллем II»

    Турнирное положение: «Виллем II» окопался в середняках Эредивизии. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Виллем II» имеет относительно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила «Херенвену» (1:2).

    При этом до того команда проиграла «Гронингену» (0:2). Зато встреча с «Бредой» завершилась подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Виллем II» отпраздновал одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Амар Фатах — травмирован.

    Состояние команды: «Виллем II» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

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    Команда проиграла в двух своих последних поединках. При этом «Виллем II» не побеждал в трёх своих последних матчах.

    При этом команда уже три года не обыгрывает «Зволле». А вот в случае победы в этой встрече клуб из Тилбурга может подтянуться к топ-8.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Виллем II» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем гол за матч

    • «Виллем II» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Зволле» не пропускал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зволле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Зволле» в последних матчах выглядел весьма выгодно, особенно в плане надежности своих тылов.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, да и «Зволле» выглядит вполне-себе прилично.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Зволле» — «Виллем II»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке
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