ПЕК Зволле
Виллем II
«Зволле»
Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне она пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Зволле» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет аккурат гол за матч.
ПЕК Зволле — Виллем II: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. Поединок с «Гронингеном» завершился паритетом (0:0).
При этом «Зволле» до того минимально одолел роттердамскую «Спарту». А вот немногим ранее команда проиграла «Аяксу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зволле» ныне пребывает в достаточно приличных кондициях. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.
Поединки с «Виллемом II» для «Зволле» традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч команда выиграла 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены оторваться от группы вылета. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.
«Виллем II»
Турнирное положение: «Виллем II» окопался в середняках Эредивизии. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Виллем II» имеет относительно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 18 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила «Херенвену» (1:2).
При этом до того команда проиграла «Гронингену» (0:2). Зато встреча с «Бредой» завершилась подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Виллем II» отпраздновал одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Амар Фатах — травмирован.
Состояние команды: «Виллем II» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Команда проиграла в двух своих последних поединках. При этом «Виллем II» не побеждал в трёх своих последних матчах.
При этом команда уже три года не обыгрывает «Зволле». А вот в случае победы в этой встрече клуб из Тилбурга может подтянуться к топ-8.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Виллем II» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем гол за матч
- «Виллем II» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Зволле» не пропускал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зволле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 2.31Астана — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.25Рома — Брага: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.12Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Зволле» в последних матчах выглядел весьма выгодно, особенно в плане надежности своих тылов.
Номинальные гости явно будут действовать активно, да и «Зволле» выглядит вполне-себе прилично.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30