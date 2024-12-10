Анти-Моуринью. Сможет ли Вальверде впервые одолеть скандального португальца?

На этой еврокубковой неделе не будет большего контраста личностей, чем когда шахматист, любитель велоспорта, талантливый фотограф Вальверде, который любит играть каверы песен Rolling Stones со своей группой, снова встретится лицом к лицу с Жозе Моуринью.

Повод: красно-белый баскский клуб из Бильбао отправляется на игру с турецким грандами «Фенербахче» впервые в истории клубов. (Баски — это 2,8 миллиона человек, которые родились или являются выходцами из этого северного полуавтономного региона Испании.)

Турнир: Лига Европы УЕФА, которую ни Вальверде, ни «Атлетик» не выигрывали (два проигранных финала для 60-летнего специалиста в качестве и игрока, и тренера, один для клуба в 2012 году), против команды турецкой Суперлиги под руководством Моуринью, чья победа в этом соревновании (которое тогда называлось Кубок УЕФА) в 2003 году запустила его успешную, но постоянно поляризующую личность в верхние эшелоны футбольного мира.

Сейчас у Вальверде хороший период, потому что «Атлетик» недавно обыграл чемпионов Испании и Европы «Реал Мадрид» впервые за десятилетие, а затем, четыре дня спустя, одолел «Вильярреал» — своих самых опасных конкурентов в борьбе за четвертое место в Ла Лиге и многомиллионные суммы, которые принесет квалификация Лиги чемпионов. Если Los Leones («Львы») победят «Фенер» на этой неделе, это гарантирует им, по крайней мере, второе место в таблице Лиги Европы из 36 команд и подготовит их к прямой квалификации в 1/8 финала в марте, сразу же перепрыгнув нежелательный раунд 1/16 финала плей-офф в феврале.

Учитывая, что «Атлетик» — действующий обладатель Кубка Испании, занимающий четвертое место в Ла Лиге, второе место в еврокубковой таблице, а их совершенно сенсационный стадион «Сан Мамес» примет финал Лиги Европы в мае, это действительно удачное время. Но на этой неделе их ждет испытание во время поездки в Турцию, и хотя Вальверде не будет обращать абсолютно никакого внимания на прошлое, его личные встречи с Моуринью плохи: 3 матча — 2 поражения и ничья.

Вальверде и Моуринью globallookpress.com

Между тем, Моуринью со своими командами шесть раз играл против «Атлетика» и выиграл все шесть матчей — с довольно брутальным общим счетом 23-3.

Так что в этом есть спортивное «morbo», как любят говорить испанцы. (Выражение, которое сообщает, что в спортивном столкновении есть дополнительная привлекательность по любой из множества пикантных причин.)

Но спорт не привлек бы нас своей вечной песней сирены, а затем не зацепил бы нас, вызывая привыкание, если бы не человеческий интерес, драматические персонажи, которые постоянно добавляют самые славные предыстории в стиле мыльной оперы к элитным спортивным противостояниям. Это пьянящая, мощная, вуайеристская смесь.

Вальверде и Моуринью являются полярными противоположностями во многих отношениях, помимо того простого факта, что испанец был прекрасным профессиональным игроком, подписанным в «Барселону» Йоханом Кройффом, и который сыграл 360 матчей за главную команду, в то время как португалец проложил себе путь в спорт, став переводчиком сэра Бобби Робсона.

Их личности также являются полными противоположностями друг для друга.

Ваше мнение о Моуринью может отличаться от моего (и вы можете иметь свое мнение), потому что некоторые люди используют успех в завоевании трофеев как карточку «свободного выхода из тюрьмы» в «Монополии», чтобы оправдать отвратительное поведение. И нет никаких сомнений, что человек, который требовал, чтобы его называли «Особенным» в «Челси», но теперь заслуживает ярлыка «Когда-то Особенный», имеет блестящую историю завоевания трофеев.

Но я бы обосновал свое описание его как отвратительного и неприятного, сославшись на: его ложные обвинения в адрес арбитра Андерса Фриска в 2005 году, которые привели к угрозам смерти шведскому судье и последующему решению Фриска преждевременно уйти в отставку; его преследование судьи Энтони Тейлора на VIP-парковке стадиона «Пушкаш-Арена» в Будапеште в прошлом году и оскорбления в адрес этого человека после того, как «Севилья» победила «Рому» в финале Лиги Европы (это принесло Моуринью дисквалификацию от УЕФА на четыре матча); его трусливое и опасное тыканье в глаз тренеру «Барселоны» Тито Вилланове во время Класико 2011 года; его предполагаемые сексуальные домогательства и словесные оскорбления в отношении врача «Челси» Евы Карнейро («Челси» и Моуринью урегулировали ее иск о несправедливом увольнении); и этот список можно продолжать и продолжать вплоть до его заявления в ноябре этого года, что турецкая лига «плохо пахнет».

Вместо того, чтобы прямо умалять тренерские способности Моуринью и его трофейные успехи, это параллельный трубопровод в его карьере — поток трофеев, сопровождаемый потоком сточных вод.

Жозе Моуринью

Трудно найти кого-то более непохожего на него, чем Вальверде.

Он опубликовал несколько артбуков со своими собственными фотографиями, которые получили большой успех, но на вопрос, гордится ли он своими навыками и достижениями, ответил: «Горжусь? Мне не нравится это слово, и мне не нравится все это чувство гордости. Мне нравился процесс составления этих книг, я люблю фотографировать, я старался изо всех сил, но это большие дорогие книги — я, наверное, продал всего около 10 экземпляров, причем половину купил я сам».

Величайшее самоуничижение.

Вальверде любит рассказывать ироничные истории про себя. Например, однажды он признался журналу Relevo: «Это правда, что время от времени имя одного из моих игроков может выскользнуть у меня из головы во время командного собрания, но окружающие уже знают что я такой, какой есть. Они подскажут: "Де Маркос!", а я такой... »..вот кого я имел в виду...!«. Я провел несколько месяцев, называя Микеля Весгу (который, возможно, начнет в стартовом составе в Турции) Кепой по ошибке, потому что так зовут его отца, и мы играли вместе, когда я был моложе».

Вальверде также сказал своему большому другу Лу Мартину, в интервью Relevo, что он действительно верит, что он каким-то магнетическим свойством притягивает внимание полиции, и всегда так было.

Он и группа друзей — когда они были подростками в 1970-х — играли на местных холмах и были приняты за террористическую группу; его арестовали и доставили в полицейский участок за то, что он фотографировал на заброшенной фабрике в Витории (его родном городе), но отпустили, когда сосед заметил арест и сообщил об этом маме Вальверде, которая позвонила одному из владельцев фабрики, который был из их родного района.

Эрнесто Вальверде

Даже когда Вальверде был назначен тренером «Эспаньола» (это был последний раз, когда он добирался до финала Лиги Европы, поражение по пенальти от Севильи в Хэмпдене в 2007 году), его остановили барселонские копы на контрольно-пропускном пункте, потому что они думали, что он угнал шикарную машину, на которой он ехал, и описание автомобиля совпадало с описанием автомобиля, который они искали.

Он также в восторге от клуба, в котором работает, но немного циничен в отношении мифа о великих тренерах, мифа, который Моуринью не только старательно распространял, но в котором очень старался доминировать.

Вальверде говорит: «Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что самая важная часть того, будет ли группа игроков работать вместе или нет, заключается в том, в какой степени, по их мнению, вы сможете помочь им стать лучше или нет. С того момента, как вы берете на себя ответственность за раздевалку, они с умом оценят вас и выяснят, что вы можете или не можете сделать для них».

О своем клубе, который он любит и который он везет в Стамбул на этой неделе: «Это небольшое чудо, что "Атлетик", несмотря на то, что всегда стремился играть только с игроками, родившимися или получившими образование в Басконии, является одним из трех испанских клубов, которые никогда не вылетали из высшей лиги! Всегда может случиться так, что в какой-то один год дела пойдут очень плохо, и по неумолимой логике вероятностей вы вылетите. Это случалось со всеми, кроме нас, Мадрида и Барселоны».

Ни победа, ни поражение в Стамбуле не изменят личность Вальверде ни на йоту — как и даже потрясающая идея, что он принесет «Атлетику» их первый европейский трофей на их родном La Catredal в Бильбао в мае следующего года.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Но я им очень восхищаюсь, и хотя вы совершенно вольны выбирать, за кого болеть в эту среду, можете быть уверены, что я буду болеть за хорошего парня.