13 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку и на восемь очков отстает от зоны еврокубков, а также на семь баллов опережает зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура итальянского первенства тосканцы на чужом поле переиграли «Верону» (4:1).

Перед этим в рамках 1/8 финала Кубка Италии клуб на выезде по итогам серии пенальти обыграл «Фиорентину», тогда игровое время завершилось со счетом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» выиграл и проиграл один раз при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере — на ничью, особенно если учесть, что в их пользу говорит фактор домашнего поля.

Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам 15-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и также пребывает в середине таблицы.

Команда находится на 12-й позиции, на 11 баллов отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережая зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства туринцы на чужом поле разошлись миром с «Дженоа» (0:0).

Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Наполи» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Илич, Савва, Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торино» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива плохая форма, что не позволяет рассчитывать на три очка, и даже увезти домой один балл ему будет непросто, особенно на чужом поле.

Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

в восьми из 11-ти последних матчей «Торино» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.85, победа «Торино» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.80 и 1.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

При этом в шести последних матчах гости не выиграли.

Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в восьми из 11-ти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Эмполи» победит за 2.60