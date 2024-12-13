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    Продолжится ли победная серия «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Торино». На что ставить в матче Серии А 13 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Торино»
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    «Эмполи»
    13 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Декабря 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-ю строчку и на восемь очков отстает от зоны еврокубков, а также на семь баллов опережает зону вылета.

    Эмполи — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура итальянского первенства тосканцы на чужом поле переиграли «Верону» (4:1).

    Перед этим в рамках 1/8 финала Кубка Италии клуб на выезде по итогам серии пенальти обыграл «Фиорентину», тогда игровое время завершилось со счетом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» выиграл и проиграл один раз при трех победах и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере — на ничью, особенно если учесть, что в их пользу говорит фактор домашнего поля.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 15-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и также пребывает в середине таблицы.

    Команда находится на 12-й позиции, на 11 баллов отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережая зону вылета (18-20-е места).

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  • 10/12/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства туринцы на чужом поле разошлись миром с «Дженоа» (0:0).

    Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Наполи» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Илич, Савва, Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торино» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Словом, у коллектива плохая форма, что не позволяет рассчитывать на три очка, и даже увезти домой один балл ему будет непросто, особенно на чужом поле.

    Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в восьми из 11-ти последних матчей «Торино» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.85, победа «Торино» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.80 и 1.45.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    При этом в шести последних матчах гости не выиграли.

    Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в восьми из 11-ти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Эмполи» победит за 2.60

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    «Эмполи» — «Торино»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
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