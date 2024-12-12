12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Мальмё» на своем поле сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает 30-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в этих поединках набрала три балла и лишь на два пункта отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, «Мальмё» на нейтральном поле одержал победу над РФШ (1:0).

В национальном первенстве Швеции, который уже подошел к завершению, коллектив стал чемпионом, опередив своего ближайшего преследователя «Хаммарбю» на 11 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Мальмё» три раза выиграла и только однажды потерпела поражение.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, класс соперника все же может сказать свое слово.

Эрик Ботхейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» после пяти туров основного раунда Лиги Европы занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

Команда набрала 11 баллов и только на один пункт опережает зону стыковых поединков за право сыграть в 1/8 финала, а также на два очка отстает от лидера «Лацио».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Галатасарай» на чужом поле обыграл «Сивасспор» (3:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на первой позиции, на шесть очков опережая своего ближайшего преследователя «Фенербахче».

Не сыграют: травмированы — Осимхен, Йылмаз, Демир, Бардакджи, Айхан, Якобс, Икарди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл восемь раз и не знает поражений 18 последних поединков.

Такая форма обещает гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явное преимущество в своем классе над соперником.

Юнус Акгюн — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Мальмё» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Галатасарая» забивали больше 3,5 голов

в восьми из 10-ти последних матчей «Галатасарай» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.65, победа «Мальмё» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в шести из восьми последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их восьми из 10-ти последних матчей.

Ставка: «Галатасарай» победит за 2.07