8 декабря в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» сражается за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Сент-Этьен» в 13 матчах настрелял всего 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась уже 30 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Поединок с «Ренном» завершился провалом (0:5).

До того «Сент-Этьен» с минимальным счетом переиграл «Монпелье». А вот встреча с «Лионом» завершилась неудачей (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Августин Боакье, Микаэль Над, Бенджамин Олд — травмированы. Матье Кафаро — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Сент-Этьен» лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и тылы команды крайне ненадежны.

Поединки с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Сент-Этьен» добыл 2 победы при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в кадровом плане у них имеются проблемы.

«Марсель»

Турнирное положение: Команда Роберто Де Дзерби все мечтает о чемпионской гонке. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Марсель» на 7 зачетных пунктов отстает от лидера ПСЖ. Вот только в свои ворота команда пропустила 17 мячей в 13 матчах.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Марсельцы нанесли поражение «Монако» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Ланс» (3:1). Вот только поражение от «Осера» (1:3) несколько выбивается из общей картины.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Дерек Корнелиус, Амин Харит, Поль Лирола — травмированы.

Состояние команды: Марсельцы в среднем забивают более 2 мячей за матч. Да и в 2 своих последних матчах подопечные Де Дзерби победили.

При этом «Марсель» в 3 последних очных поединках обыграл «Сент-Этьен». Да и ныне команда Де Дзерби должна обыгрывать одного из аутсайдеров.

В кадровом плане у команды также не все так позитивно. Плюс результаты марсельцев не блещут особой стабильностью.

Очевидно, что номинальные гости намерены добыть свою третью победу кряду. Да и бросить перчатку парижанам марсельцы еще постараются.

Статистика для ставок

«Сент-Этьен» в трех последних очных поединках уступил марсельцам

«Марсель» победил в 2 своих последних матчах

«Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 1.90.

Прогноз: «Марсель» способен преуспеть в плане реализации, к тому же сражается за чемпионский титул.

Номинальные гости намерены подтянуться к лидеру, так что явно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.45