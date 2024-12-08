Сент-Этьен
Марсель
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Сент-Этьен» сражается за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Сент-Этьен» в 13 матчах настрелял всего 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась уже 30 раз.
Сент-Этьен — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Поединок с «Ренном» завершился провалом (0:5).
До того «Сент-Этьен» с минимальным счетом переиграл «Монпелье». А вот встреча с «Лионом» завершилась неудачей (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Августин Боакье, Микаэль Над, Бенджамин Олд — травмированы. Матье Кафаро — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Сент-Этьен» лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и тылы команды крайне ненадежны.
Поединки с «Марселем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Сент-Этьен» добыл 2 победы при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в кадровом плане у них имеются проблемы.
«Марсель»
Турнирное положение: Команда Роберто Де Дзерби все мечтает о чемпионской гонке. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Марсель» на 7 зачетных пунктов отстает от лидера ПСЖ. Вот только в свои ворота команда пропустила 17 мячей в 13 матчах.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Марсельцы нанесли поражение «Монако» (2:1).
До того команда уверенно переиграла «Ланс» (3:1). Вот только поражение от «Осера» (1:3) несколько выбивается из общей картины.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Дерек Корнелиус, Амин Харит, Поль Лирола — травмированы.
Состояние команды: Марсельцы в среднем забивают более 2 мячей за матч. Да и в 2 своих последних матчах подопечные Де Дзерби победили.
При этом «Марсель» в 3 последних очных поединках обыграл «Сент-Этьен». Да и ныне команда Де Дзерби должна обыгрывать одного из аутсайдеров.
В кадровом плане у команды также не все так позитивно. Плюс результаты марсельцев не блещут особой стабильностью.
Очевидно, что номинальные гости намерены добыть свою третью победу кряду. Да и бросить перчатку парижанам марсельцы еще постараются.
Статистика для ставок
- «Сент-Этьен» в трех последних очных поединках уступил марсельцам
- «Марсель» победил в 2 своих последних матчах
- «Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 1.90.
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Прогноз: «Марсель» способен преуспеть в плане реализации, к тому же сражается за чемпионский титул.
Номинальные гости намерены подтянуться к лидеру, так что явно начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединки соперники на двоих настреляют более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.45