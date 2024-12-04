4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Эмполи». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда оккупировала 4 строчку турнирной таблицы Серии А.

При этом «Фиорентина» весьма неплохо атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 10 голов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда не доиграла. При счете 0:0 поединок с «Интером» был прерван из-за инцидента с Эдоардо Бове.

До того команда сумела переиграть кипрский «Пафос» (3:2). При этом чуть ранее «фиалки» нанесли поражение «Комо» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Фиорентина» забил 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эдоардо Бове — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «фиалки» бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Да и в трех своих последних матчах флорентийцы победили.

Матчи против «Эмполи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фиорентина» проиграла 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Италии. Тем паче, «фиалки» уже 2 года не могут обыграть «Эмполи».

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» ныне ходит в середняках Серии А. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Эмполи» в 14 матчах настрелял всего 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Эмполи» был разгромлен «Миланом» (0:3).

До того команда не смогла переиграть «Удинезе» (1:1). Да и встреча с «Лечче» завершилась ничьей с обменом голами (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эмполи» вполне способен избежать борьбы за выживание. Да и в Кубке Италии команда явно способна пройти достаточно далеко.

При этом «Эмполи» в двух последних очных встречах расписал мировые с «фиалками». Причем сентябрьский поединок принес сухой паритет.

Команда имеет достаточно скромный по именам подбор игроков. Да и проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут стараться преуспеть в контригре. Да и «фиалок» команда точно не боится!

Статистика для ставок

«Эмполи» не побеждает 3 матча кряду

«Фиорентина» победила в 3 своих последних поединках

«Эмполи» не проигрывает «фиалкам» уже 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Фиорентина» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен пройти в следующий раунд Кубка Италии.

Номинальные хозяева уж точно сразу будут активно атаковать, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00