4 декабря в 19-м туре испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет мадридский «Реал». Начало поединка — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Клуб из Бильбао имеет в своем активе 26 баллов, с которыми идет на четвертой строке в таблице, но ряд конкурентов отстают незначительно, а тройка лидеров далеко впереди.

«Атлетик» выиграл семь игр из 15 проведенных, пять встреч свел вничью и три поединка проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 22:14.

Последние матчи: Баски в прошлом туре Примеры нанесли гостевое поражение мадридскому «Райо Вальекано» со счетом 2:1. До этого они вышли победителями над шведским «Эльфсборгом» 3:0 дома в Лиге Европы и минимально выиграли на своем поле у «Реал Сосьедад» 1:0 в рамках чемпионата Испании.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Атлетик» не знает горечи поражений вот уже на протяжении девяти встреч с учетом всех турниров. За это время «львы» три поединка завершили мировыми исходами и отпраздновали шесть викторий, три из которых были с сухим результатом. Последний раз коллектив в рамках Примеры уходил с поля поверженным в начале октября, уступив тогда в гостях «Жироне» 1:2.

«Реал»

Турнирное положение: Мадридская команда с 33 очками идет на второй строке, но от первой «Барселоны» отстает на балл и имеет игру в запасе.

«Реал» выиграл десять игр из 14 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско. Разница мячей составляет 30:11.

Последние матчи: На прошедших выходных «сливочные» в рамках чемпионата страны на своем поле смогли обыграть «Хетафе» со счетом 2:0, забив оба гола еще до перерыва. А немногим ранее они уступили с таким же результатом в Англии «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. Перед этим они вышли победителями из двух встреч кряду без пропущенных мячей.

Не сыграют: Винисиус, Родриго, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль и Давид Алаба не помогут своей команде.

Состояние команды: «Реал» смог выиграть свои три предыдущих матча в рамках чемпионата Испании. Причем за все это время «Королевский клуб» не пропустил ни одного гола. Всего же за четыре свои минувшие игры он потерпел фиаско в ЛЧ и добился трех викторий.

Перед этим же мадридцы проиграл в двух поединках кряду, уступив дома 1:3 «Милану» и 0:4 «Барселоне», прервав на тот момент серию из трех выигрышей подряд в различных турнирах, забив за это время девять голов при трех пропущенных.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Атлетик» по 2:0

Баски проиграли «сливочным» в девяти предыдущих поединках Примеры

Шесть предыдущих очных игр этих команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.18, победа «Атлетика» — 3.44, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.

Прогноз: В первую очередь рекомендуем здесь ставить на низовой исход, ведь в последнее время в играх между собой эти клубы всегда выдавали нерезультативные матчи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.02.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Реала», который отлично играет против басков, да и вообще в чемпионате в предыдущих поединках только побеждал.

Ставка: победа «Реала» за 2.18.