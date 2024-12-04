Атлетик
Реал Мадрид
«Атлетик»
Турнирное положение: Клуб из Бильбао имеет в своем активе 26 баллов, с которыми идет на четвертой строке в таблице, но ряд конкурентов отстают незначительно, а тройка лидеров далеко впереди.
«Атлетик» выиграл семь игр из 15 проведенных, пять встреч свел вничью и три поединка проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 22:14.
Атлетик — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Баски в прошлом туре Примеры нанесли гостевое поражение мадридскому «Райо Вальекано» со счетом 2:1. До этого они вышли победителями над шведским «Эльфсборгом» 3:0 дома в Лиге Европы и минимально выиграли на своем поле у «Реал Сосьедад» 1:0 в рамках чемпионата Испании.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Атлетик» не знает горечи поражений вот уже на протяжении девяти встреч с учетом всех турниров. За это время «львы» три поединка завершили мировыми исходами и отпраздновали шесть викторий, три из которых были с сухим результатом. Последний раз коллектив в рамках Примеры уходил с поля поверженным в начале октября, уступив тогда в гостях «Жироне» 1:2.
«Реал»
Турнирное положение: Мадридская команда с 33 очками идет на второй строке, но от первой «Барселоны» отстает на балл и имеет игру в запасе.
«Реал» выиграл десять игр из 14 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско. Разница мячей составляет 30:11.
Последние матчи: На прошедших выходных «сливочные» в рамках чемпионата страны на своем поле смогли обыграть «Хетафе» со счетом 2:0, забив оба гола еще до перерыва. А немногим ранее они уступили с таким же результатом в Англии «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. Перед этим они вышли победителями из двух встреч кряду без пропущенных мячей.
Не сыграют: Винисиус, Родриго, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль и Давид Алаба не помогут своей команде.
Состояние команды: «Реал» смог выиграть свои три предыдущих матча в рамках чемпионата Испании. Причем за все это время «Королевский клуб» не пропустил ни одного гола. Всего же за четыре свои минувшие игры он потерпел фиаско в ЛЧ и добился трех викторий.
Перед этим же мадридцы проиграл в двух поединках кряду, уступив дома 1:3 «Милану» и 0:4 «Барселоне», прервав на тот момент серию из трех выигрышей подряд в различных турнирах, забив за это время девять голов при трех пропущенных.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Атлетик» по 2:0
- Баски проиграли «сливочным» в девяти предыдущих поединках Примеры
- Шесть предыдущих очных игр этих команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 2.18, победа «Атлетика» — 3.44, ничья — 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь рекомендуем здесь ставить на низовой исход, ведь в последнее время в играх между собой эти клубы всегда выдавали нерезультативные матчи.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.02.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Реала», который отлично играет против басков, да и вообще в чемпионате в предыдущих поединках только побеждал.
Ставка: победа «Реала» за 2.18.