РФШ
ПАОК
РФШ Рига
Турнирное положение: Рижане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 32 месте турнирной таблицы.
При этом РФШ Рига в четырех стартовых турах набрала всего 2 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 4 мячами.
РФШ — ПАОК: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке РФШ Рига добыл викторию. Команда нанесла поражение «Флоре» (3:0).
При этом РФШ Рига чуть ранее уступила «Риге» (1:2). Вот только поединок с «Андерлехтом» завершился ничейным результатом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Эмерсон, Петр Мареш — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Рижанам крайне сложно в Лиге Европы. Уровень латвийского чемпионата высоким не назовешь, в следствие чего возникает контраст в еврокубках.
В Лиге Европы РФШ Рига пропустил 8 мячей в 4 матчах. Тем не менее, шансы на попадание в топ-24 еще не испарились.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Рижане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.
ПАОК
Турнирное положение: Греки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 33 месте.
Причем ПАОК в среднем забивает чуть реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла трудную победу. ПАОК переиграл «Астерас» (2:1).
При этом до того команда уступила «Олимпиакоса» (2:3). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПАОК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: греки до последней виктории проиграли дважды кряду. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и отставание от лидера «Олимпиакоса» минимальное.
В кадровом плане ПАОК выглядит достаточно выгодно. Плюс россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов могут выстрелить!
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Греки способны еще прибавить в плане реализации, да и оппонент имеет явные сложности в плане организации игры.
Статистика для ставок
- Греки до последней виктории проиграли дважды кряду
- Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают 2 раза за матч
- ПАОК набрал всего 1 зачетный балл в Лиге Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: ПАОК явно прибавит в плане реализации, да и забивать в составе греков есть кому.
Грекам срочно необходимо побеждать, так что ПАОК наверняка сразу понесётся к воротам соперника.
Ставка: Победа ПАОКа в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00