28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют РФШ Рига и ПАОК. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ Рига — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

РФШ Рига

Турнирное положение: Рижане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 32 месте турнирной таблицы.

При этом РФШ Рига в четырех стартовых турах набрала всего 2 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 4 мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке РФШ Рига добыл викторию. Команда нанесла поражение «Флоре» (3:0).

При этом РФШ Рига чуть ранее уступила «Риге» (1:2). Вот только поединок с «Андерлехтом» завершился ничейным результатом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Эмерсон, Петр Мареш — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Рижанам крайне сложно в Лиге Европы. Уровень латвийского чемпионата высоким не назовешь, в следствие чего возникает контраст в еврокубках.

В Лиге Европы РФШ Рига пропустил 8 мячей в 4 матчах. Тем не менее, шансы на попадание в топ-24 еще не испарились.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Рижане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.

ПАОК

Турнирное положение: Греки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 33 месте.

Причем ПАОК в среднем забивает чуть реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла трудную победу. ПАОК переиграл «Астерас» (2:1).

При этом до того команда уступила «Олимпиакоса» (2:3). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПАОК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: греки до последней виктории проиграли дважды кряду. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и отставание от лидера «Олимпиакоса» минимальное.

В кадровом плане ПАОК выглядит достаточно выгодно. Плюс россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов могут выстрелить!

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Греки способны еще прибавить в плане реализации, да и оппонент имеет явные сложности в плане организации игры.

Статистика для ставок

Греки до последней виктории проиграли дважды кряду

Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают 2 раза за матч

ПАОК набрал всего 1 зачетный балл в Лиге Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: ПАОК явно прибавит в плане реализации, да и забивать в составе греков есть кому.

Грекам срочно необходимо побеждать, так что ПАОК наверняка сразу понесётся к воротам соперника.

Ставка: Победа ПАОКа в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00