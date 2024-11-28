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    ПАОК быстро вскроет оборону рижан

    РФШ Рига — ПАОК. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на РФШ Рига — ПАОК
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    Магомед Оздоев
    28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют РФШ Рига и ПАОК. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч РФШ Рига — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:45 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
    •

    РФШ Рига

    Турнирное положение: Рижане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 32 месте турнирной таблицы.

    При этом РФШ Рига в четырех стартовых турах набрала всего 2 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 4 мячами.

    РФШ — ПАОК: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке РФШ Рига добыл викторию. Команда нанесла поражение «Флоре» (3:0).

    При этом РФШ Рига чуть ранее уступила «Риге» (1:2). Вот только поединок с «Андерлехтом» завершился ничейным результатом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Эмерсон, Петр Мареш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Рижанам крайне сложно в Лиге Европы. Уровень латвийского чемпионата высоким не назовешь, в следствие чего возникает контраст в еврокубках.

    В Лиге Европы РФШ Рига пропустил 8 мячей в 4 матчах. Тем не менее, шансы на попадание в топ-24 еще не испарились.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Рижане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.

    ПАОК

    Турнирное положение: Греки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 33 месте.

    Причем ПАОК в среднем забивает чуть реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла трудную победу. ПАОК переиграл «Астерас» (2:1).

    При этом до того команда уступила «Олимпиакоса» (2:3). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПАОК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: греки до последней виктории проиграли дважды кряду. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и отставание от лидера «Олимпиакоса» минимальное.

    В кадровом плане ПАОК выглядит достаточно выгодно. Плюс россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов могут выстрелить!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Греки способны еще прибавить в плане реализации, да и оппонент имеет явные сложности в плане организации игры.

    Статистика для ставок

    • Греки до последней виктории проиграли дважды кряду

    • Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают 2 раза за матч

    • ПАОК набрал всего 1 зачетный балл в Лиге Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: ПАОК явно прибавит в плане реализации, да и забивать в составе греков есть кому.

    Грекам срочно необходимо побеждать, так что ПАОК наверняка сразу понесётся к воротам соперника.

    Ставка: Победа ПАОКа в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    РФШ Рига — ПАОК: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. ПАОК быстро вскроет оборону рижан
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