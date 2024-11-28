28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Ференцварош» на своем поле сыграет против «Мальмё». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Мальмё», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» после четырех туров занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф с отставанием в три балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Команда набрала шесть очков благодаря победам над «Ниццей» (1:0) на своем поле и «Динамо» Киев (4:0) на выезде. В двух других турах она потерпела поражения.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках венгерского первенства «Ференцварош» в домашних стенах сыграл вничью с «Диошдьёром» (3:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 12-ти поединков находится на первой позиции с отставанием в один балл от своего ближайшего преследователя «Пушкаша».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ференцварош» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, но самое главное, что нужно учесть — они явно превосходят соперника в классе.

Барнабаш Варга — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 28-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала три очка благодаря гостевой победе над «Карабахом» (2:1), а в остальных поединках дома потерпел поражения от «Рейнджерс» (0:2) и «Олимпиакоса» (0:1), а также на выезде — от «Бешикташа» (1:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шведского первенства еще 10 ноября «Мальмё» выиграл у «Броммапойкарна» (2:1).

Коллектив уже завершил выступления в своем национальном первенство, в котором завоевал чемпионство, в итоге опередив своего ближайшего преследователя «Хаммарбю» на 11 очков.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Мальмё» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокую форму соперника.

Эрик Ботхейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ференцвароша» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Мальмё» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Мальмё» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Мальмё» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ференцвароша».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00