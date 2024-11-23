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    Эмери хорошо настроит подопечных

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.03) и прогноз на чемпионат Англии 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
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    Олли Уоткинс
    23 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: после 11 туров команда Унаи Эмери идет на 9-м месте в таблице АПЛ с 18 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» потерпела поражение в гостях от «Ливерпуля» со счетом 0:2. Игра получилась довольно равной, но соперник был лучше в завершающей стадии, использовав почти все свои моменты, тогда как бирмингемцы не смогли пробить вратаря мерсисайдцев Келлехера. «Астон Вилла» пропустила на 20-й минуте и в конце встречи, когда игра окончательно раскрылась.

    Астон Вилла — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Ранее было разгромное поражение в АПЛ в гостях от «Тоттенхэма» (1:4) и в ЛЧ от «Брюгге» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Онана, Рэмси, Кэш и Баркли. Под вопросом участие Маатсена и Пау Торреса.

    Состояние команды: сейчас «Астон Вилла» переживает не лучшие времена, в последних пяти матчах во всех турнирах у команды нет ни одной победы. Также много футболистов в лазарете, но перерыв на матчи сборных должен пойти на пользу, ведущие игроки перезагрузились, а те, кто оставался в распоряжении Эмери спокойно готовились к матчу.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: после 11 туров «Кристал Пэлас» идет в зоне вылета с 7 очками в таблице АПЛ.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в 11-м туре подопечные Оливера Гласнера потерпели поражение на своем поле от «Фулхэма» (0:2). Игра получилась равной, но соперник смог реализовать свои моменты в отличие от «Кристал Пэлас», который совсем плох сейчас в атаке и забил всего 8 мячей.

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    До этого была ничья в гостях с «Вулверхэмптоном» (2:2) и победа в Кубке английской лиги над «Астон Виллой» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Нкетия, Уортон, Эзе, Лерма, Матеус Франса, дисквалифицирован — Камада.

    Состояние команды: в этом сезоне «Кристал Пэлас» выглядит откровенно слабо. Сказывается уход Олисе и постоянные травмы ведущих футболистов (Эзе, Уортона, Лермы). Очень сильно сдал нападающий Матета, который много забивал в прошлом сезоне. Сам же Гласнер уже висит на волоске от увольнения, любая неудача может отправить его в отставку.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне в Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» выиграл в гостях (2:1)

    • В прошлом сезоне «Астон Вилла» выиграла дома (3:1), но была разгромлена в гостях (0:5)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами (3:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 1,63, а на «Кристал Пэлас» — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: недавно «Кристал Пэлас» выиграл кубковый матч, но команда выставила основу, тогда как «Астон Вилла» по большей части резервистов. Потери у обоих соперников очень серьезные, но все-таки выше они у лондонцев, все-таки команда Эмери имеет более глубокую скамейку и способна выставить боеспособный состав.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой -1 за 2,03.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант. «Астон Вилла» вполне способна разгромить в этом матче своего соперника или хотя бы обыграть убедительно.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой -2 за 4,20.

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    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Эмери хорошо настроит подопечных
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