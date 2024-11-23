Астон Вилла
Кристал Пэлас
«Астон Вилла»
Турнирное положение: после 11 туров команда Унаи Эмери идет на 9-м месте в таблице АПЛ с 18 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» потерпела поражение в гостях от «Ливерпуля» со счетом 0:2. Игра получилась довольно равной, но соперник был лучше в завершающей стадии, использовав почти все свои моменты, тогда как бирмингемцы не смогли пробить вратаря мерсисайдцев Келлехера. «Астон Вилла» пропустила на 20-й минуте и в конце встречи, когда игра окончательно раскрылась.
Астон Вилла — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Ранее было разгромное поражение в АПЛ в гостях от «Тоттенхэма» (1:4) и в ЛЧ от «Брюгге» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Онана, Рэмси, Кэш и Баркли. Под вопросом участие Маатсена и Пау Торреса.
Состояние команды: сейчас «Астон Вилла» переживает не лучшие времена, в последних пяти матчах во всех турнирах у команды нет ни одной победы. Также много футболистов в лазарете, но перерыв на матчи сборных должен пойти на пользу, ведущие игроки перезагрузились, а те, кто оставался в распоряжении Эмери спокойно готовились к матчу.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: после 11 туров «Кристал Пэлас» идет в зоне вылета с 7 очками в таблице АПЛ.
Последние матчи: в 11-м туре подопечные Оливера Гласнера потерпели поражение на своем поле от «Фулхэма» (0:2). Игра получилась равной, но соперник смог реализовать свои моменты в отличие от «Кристал Пэлас», который совсем плох сейчас в атаке и забил всего 8 мячей.
До этого была ничья в гостях с «Вулверхэмптоном» (2:2) и победа в Кубке английской лиги над «Астон Виллой» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Нкетия, Уортон, Эзе, Лерма, Матеус Франса, дисквалифицирован — Камада.
Состояние команды: в этом сезоне «Кристал Пэлас» выглядит откровенно слабо. Сказывается уход Олисе и постоянные травмы ведущих футболистов (Эзе, Уортона, Лермы). Очень сильно сдал нападающий Матета, который много забивал в прошлом сезоне. Сам же Гласнер уже висит на волоске от увольнения, любая неудача может отправить его в отставку.
Статистика для ставок
- В этом сезоне в Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» выиграл в гостях (2:1)
- В прошлом сезоне «Астон Вилла» выиграла дома (3:1), но была разгромлена в гостях (0:5)
- В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами (3:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 1,63, а на «Кристал Пэлас» — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.
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Прогноз: недавно «Кристал Пэлас» выиграл кубковый матч, но команда выставила основу, тогда как «Астон Вилла» по большей части резервистов. Потери у обоих соперников очень серьезные, но все-таки выше они у лондонцев, все-таки команда Эмери имеет более глубокую скамейку и способна выставить боеспособный состав.
Ставка: победа «Астон Виллы» с форой -1 за 2,03.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть более рисковый вариант. «Астон Вилла» вполне способна разгромить в этом матче своего соперника или хотя бы обыграть убедительно.
Ставка: победа «Астон Виллы» с форой -2 за 4,20.