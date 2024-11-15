15 ноября в квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют Парагвай и Аргентина. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: красно-белые претендуют на то, чтобы пробиться на мировое первенство.

«Гуарани» в настоящий момент имеют 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Главная команда Парагвая смогла забить только 4 мяча, но и пропустила столько же.

Последние матчи: в октябре парагвайцы смогли победить Венесуэлу (2:1), но сыграли вничью с Эквадором (0:0).

В сентябре сборная Парагвая одолела Бразилию (1:0), но поделила очки с Уругваем (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

До этого подопечные Даниэля Гарнеро проиграли все свои матчи на Кубке Америки.

Состояние команды: в этой квалификации Парагвай крайне мало как забивает, так и пропускает. Все игры с участием этой команды проходят в упорной борьбе.

Думается, что Парагвай должен сражаться за шестерку сильнейших и попадание на чемпионат мира.

Аргентина

Турнирное положение: «альбиселесте» уверенно идут к участию на чемпионате мира.

Аргентинская сборная смогла набрать 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

Главная команда страны смогла забить целых 19 мячей, а в свои ворота пропустила лишь 5.

Последние матчи: Аргентина в октябре смогла разгромить Боливию (6:0) и сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

До этого сборная Аргентины проиграла Колумбии (1:2), но разбила Чили (3:0).

Перед этим же подопечные Лионеля Скалони выиграли Кубок Америки, в финале одолев Колумбию (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: действующие победители чемпионата мира и Америки являются фаворитами всех турниров, в которых принимают участие.

Думается, что аргентинцы без особого труда и досрочно пробьются на чемпионат мира.

Статистика для ставок

Аргентина проиграла только 1 из последних 15 матчей

Парагвай не проигрывает на протяжении 4 матчей

В прошлом очном матче 13 октября 2023 года Аргентина победила Парагвай со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.40, победа Парагвая — в 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.55 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Аргентина сильнее своего оппонента и должна добывать победу.

Ставка: победа Аргентины с форой-1 за 2.50.

Прогноз: хоть Парагвай мало забивает и мало пропускает, но это Аргентина и мы вправе ожидать много голов.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.55.