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    У Аргентины будут проблемы с Парагваем?

    Парагвай — Аргентина. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Аргентина
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    Лаутаро Мартинес (Аргентина)
    15 ноября в квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют Парагвай и Аргентина. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 15 Ноября 2024 года

    Парагвай

  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:30 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •

    Парагвай

    Турнирное положение: красно-белые претендуют на то, чтобы пробиться на мировое первенство.

    «Гуарани» в настоящий момент имеют 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Парагвай — Аргентина: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Парагвая смогла забить только 4 мяча, но и пропустила столько же.

    Последние матчи: в октябре парагвайцы смогли победить Венесуэлу (2:1), но сыграли вничью с Эквадором (0:0).

    В сентябре сборная Парагвая одолела Бразилию (1:0), но поделила очки с Уругваем (0:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    До этого подопечные Даниэля Гарнеро проиграли все свои матчи на Кубке Америки.

    Состояние команды: в этой квалификации Парагвай крайне мало как забивает, так и пропускает. Все игры с участием этой команды проходят в упорной борьбе.

    Думается, что Парагвай должен сражаться за шестерку сильнейших и попадание на чемпионат мира.

    Аргентина

    Турнирное положение: «альбиселесте» уверенно идут к участию на чемпионате мира.

    Аргентинская сборная смогла набрать 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

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    • Главная команда страны смогла забить целых 19 мячей, а в свои ворота пропустила лишь 5.

    Последние матчи: Аргентина в октябре смогла разгромить Боливию (6:0) и сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

    До этого сборная Аргентины проиграла Колумбии (1:2), но разбила Чили (3:0).

    Перед этим же подопечные Лионеля Скалони выиграли Кубок Америки, в финале одолев Колумбию (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: действующие победители чемпионата мира и Америки являются фаворитами всех турниров, в которых принимают участие.

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    Думается, что аргентинцы без особого труда и досрочно пробьются на чемпионат мира.

    Статистика для ставок

    • Аргентина проиграла только 1 из последних 15 матчей

    • Парагвай не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • В прошлом очном матче 13 октября 2023 года Аргентина победила Парагвай со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.40, победа Парагвая — в 5.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.55 и 1.52 соответственно.

    Прогноз: Аргентина сильнее своего оппонента и должна добывать победу.

    Ставка: победа Аргентины с форой-1 за 2.50.

    Прогноз: хоть Парагвай мало забивает и мало пропускает, но это Аргентина и мы вправе ожидать много голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.55.

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    Парагвай — Аргентина: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. У Аргентины будут проблемы с Парагваем?
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