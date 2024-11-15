15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Болгария. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Болгария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал лишь два балла.

Люксембург занимает последнюю, четвертую позицию, на пять очков отставая от лидера Северной Ирландии, на четыре — от второй Беларуси и на три — от третьей Болгарии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Беларусью (1:1).

Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Болгарией с результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Люксембург сыграл вничью после четырех поражений кряду (два из них — в товарищеских играх).

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а даже на ничью, пусть даже на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Жерсон Родригеш — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

Болгария

Турнирное положение: Болгария после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала пять баллов.

Болгария занимает третью позицию, отставая на два очка от лидера квартета Северной Ирландии, а также на один пункт от второй в таблице Беларуси.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Северной Ирландии (0:5).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах сыграл в нулевую ничью с Люксембургом (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Болгария не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, их класс все же позволяет им рассчитывать как минимум на ничью.

Кирил Десподов — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Люксембург проиграл

в трех из четырех последних матчей Болгарии забивали меньше 1,5 голов.

в пяти из семи последних матчей Болгария сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Люксембург — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 3.00, успех Болгарии — в 2.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 1,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних поединков.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в пяти из семи последних матчей Болгарии.

Ставка: ничья за 3.00