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    Отберет ли Люксембург очки у Болгарии?

    Люксембург — Болгария. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Болгария
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    Кирил Десподов
    15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Болгария. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Болгария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 15 Ноября 2024 года

    Люксембург

  • Люксембург
    •  Люксембург 22:45 Болгария

    Болгария

  • София
    •

    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембург после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал лишь два балла.

    Люксембург занимает последнюю, четвертую позицию, на пять очков отставая от лидера Северной Ирландии, на четыре — от второй Беларуси и на три — от третьей Болгарии.

    Люксембург — Болгария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Беларусью (1:1).

    Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Болгарией с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Люксембург сыграл вничью после четырех поражений кряду (два из них — в товарищеских играх).

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а даже на ничью, пусть даже на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Жерсон Родригеш — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

    Болгария

    Турнирное положение: Болгария после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала пять баллов.

    Болгария занимает третью позицию, отставая на два очка от лидера квартета Северной Ирландии, а также на один пункт от второй в таблице Беларуси.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Северной Ирландии (0:5).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах сыграл в нулевую ничью с Люксембургом (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Болгария не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, их класс все же позволяет им рассчитывать как минимум на ничью.

    Кирил Десподов — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Люксембург проиграл

    • в трех из четырех последних матчей Болгарии забивали меньше 1,5 голов.

    • в пяти из семи последних матчей Болгария сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Люксембург — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 3.00, успех Болгарии — в 2.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 1,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних поединков.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в пяти из семи последних матчей Болгарии.

    Ставка: ничья за 3.00

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    Люксембург — Болгария: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли Люксембург очки у Болгарии?
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