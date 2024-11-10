9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Брест». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» пока что твердо стоят на вылет. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Монпелье» в 10 матчах настрелял всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 30 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Франции команда не разжилась очками. В поединке с «Гавром» она уступила минимально.

До того «Монпелье» дома по всем статьям уступил «Тулузе» (0:3). А вот несколько раньше команда была разгромлена «Марселем» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила. В этих поединках ее игроки отличились 3 мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован. Стефан Дзодич, Тежи Саванье — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Монпелье» набрал всего 4 очка в 10 матчах Лиги 1. Вот только проблемы в обороне у команды гигантские.

Поединки с «Брестом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Монпелье» добыл 2 победы при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Ничего другого им банально не остается.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» явно постараются побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Брест» в 10 матчах настрелял всего 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. «Пираты» расправились с пражской «Спартой» (2:1) в Лиге чемпионов.

До того команда откровенно оступилась в матче с «Ниццей» (0:1). Зато встреча с «Реймсом» принесла непростую викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Абдалла Сима, Люк Зогбе — травмированы.

Состояние команды: «Пиратам» трудновато даются выступления на нескольких фронтах. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

При этом «Брест» неплохо выступает вне родных стен. В трех последних выездных поединках команда побеждала.

В кадровом плане у команды также не все так гладко. Качественных ресурсов для полноценного сражения на нескольких фронтах явно недостает.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только успеет ли команда восстановиться после сложного матча Лиги чемпионов?!

Статистика для ставок

«Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч

«Брест» выиграл в 3 последних своих выездных поединках

«Монпелье» проиграл в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Пираты» нынче выглядят монолитно, да и соперник пропускает слишком часто.

«Брест» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Монпелье» явно пребывает в психологической яме.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20