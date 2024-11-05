ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября Брэндон Морено и Амир АльбазиМорено остановил Альбази, Бланчифлд победила Намаюнас. Обзор карда UFC Edmonton Александр ЗверевЗверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали
    Все новости спорта

    Будут ли проблемы у команды Гвардиолы?

    «Спортинг» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Спортинг» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Cпортинг»

    Турнирное положение: «Cпортинг» в Лиге чемпионов находится на 8-м месте. У команды 7 набранных очков.

    В чемпионате Португалии «Cпортинг» идет на первой строчке. Команда набрала 30 очков из 30 возможных.

    Спортинг — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В Лиге чемпионов «Cпортинг» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.

    Ранее «Cпортинг» добился побед в матчах против «Лилля» (2:0) и «Штурма» (2:0). Также была зафиксирована ничья с ПСВ (1:1).

    Не сыграют: Нуну Сантуш, Эдуардо Куарежма.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Cпортинг» с 11 ноября будет без главного тренера. Рубен Аморим идет на повышение. Специалист возглавит «Манчестер Юнайтед».

    У фанатов «Cпортинга» есть еще две встречи, чтобы насладиться игрой клуба под руководством Аморима.

    У «Cпортинга» на данный момент шестиматчевая выигрышная серия. Однако продолжить ее в поединке с «Манчестер Сити» будет трудно.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: У «Манчестер Сити» дела в Лиге чемпионов идут неплохо. В активе команды 7 набранных очков по итогам трех встреч.

    До этого «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером», а также разгромил «Слован» и пражскую «Спарту».

  • Карнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча»
  • Один из крупнейших клубов мира проигнорировал одну из главнейших церемоний вручения наград в футболе
  • 29/10/2024

    • Последние матчи: На прошедших выходных «Манчестер Сити» шокировал фанатов в противостоянии с «Борнмутом». Команда Хосепа Гвардиолы уступила со счетом 1:2.

    Таким образом, «Манчестер Сити» прервал свою феноменальную серию из 32 матчей подряд без поражений в АПЛ.

    Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Оскар Бобб, Рубен Диаш, Родри, Джек Грилиш, Жереми Доку, Савиньо (под вопросом).

    Состояние команды: «Манчестер Сити» традиционно претендует на победу в АПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионате Англии команда Хосепа Гвардиолы на данный момент идет второй в таблице. Набрано 23 очка в 10 встречах.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В предстоящей встрече «Манчестер Сити» наверняка победит. Букмекеры уверены в успехе гостей.

    Скорее всего, будет результативный футбол. В последних трех матчах с участием «Cпортинга» пробивался ТБ 2.5.

    Команды провели друг с другом 4 матча. У «Манчестер Сити» два победы и одно поражение. Также была зафиксирована одна ничья.

    Статистика для ставок

    • В нынешней Лиге чемпионов «Cпортинг» еще ни разу не уступил

    • Ранее в АПЛ «Манчестер Сити» прервал серию без поражений из 32 матчей подряд

    • «Манчестер Сити» и «Спортинг» встречались 4 раза, у английского клуба две победы

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.02, победа «Спортинга» — в 3.94.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Манчестер Сити» подтвердит статус фаворита. Команда сможет уверенно победить в гостях.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.38.

    Прогноз: еще один прогноз, что после первого тайма будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья после первого тайма за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кецманович — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Эмполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Норрчепинг — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Норри — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Будут ли проблемы у команды Гвардиолы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры