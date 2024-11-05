5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Спортинг» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Cпортинг»

Турнирное положение: «Cпортинг» в Лиге чемпионов находится на 8-м месте. У команды 7 набранных очков.

В чемпионате Португалии «Cпортинг» идет на первой строчке. Команда набрала 30 очков из 30 возможных.

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Cпортинг» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.

Ранее «Cпортинг» добился побед в матчах против «Лилля» (2:0) и «Штурма» (2:0). Также была зафиксирована ничья с ПСВ (1:1).

Не сыграют: Нуну Сантуш, Эдуардо Куарежма.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Cпортинг» с 11 ноября будет без главного тренера. Рубен Аморим идет на повышение. Специалист возглавит «Манчестер Юнайтед».

У фанатов «Cпортинга» есть еще две встречи, чтобы насладиться игрой клуба под руководством Аморима.

У «Cпортинга» на данный момент шестиматчевая выигрышная серия. Однако продолжить ее в поединке с «Манчестер Сити» будет трудно.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: У «Манчестер Сити» дела в Лиге чемпионов идут неплохо. В активе команды 7 набранных очков по итогам трех встреч.

До этого «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Интером», а также разгромил «Слован» и пражскую «Спарту».

Последние матчи: На прошедших выходных «Манчестер Сити» шокировал фанатов в противостоянии с «Борнмутом». Команда Хосепа Гвардиолы уступила со счетом 1:2.

Таким образом, «Манчестер Сити» прервал свою феноменальную серию из 32 матчей подряд без поражений в АПЛ.

Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Оскар Бобб, Рубен Диаш, Родри, Джек Грилиш, Жереми Доку, Савиньо (под вопросом).

Состояние команды: «Манчестер Сити» традиционно претендует на победу в АПЛ и Лиге чемпионов. В чемпионате Англии команда Хосепа Гвардиолы на данный момент идет второй в таблице. Набрано 23 очка в 10 встречах.

В предстоящей встрече «Манчестер Сити» наверняка победит. Букмекеры уверены в успехе гостей.

Скорее всего, будет результативный футбол. В последних трех матчах с участием «Cпортинга» пробивался ТБ 2.5.

Команды провели друг с другом 4 матча. У «Манчестер Сити» два победы и одно поражение. Также была зафиксирована одна ничья.

Статистика для ставок

В нынешней Лиге чемпионов «Cпортинг» еще ни разу не уступил

Ранее в АПЛ «Манчестер Сити» прервал серию без поражений из 32 матчей подряд

«Манчестер Сити» и «Спортинг» встречались 4 раза, у английского клуба две победы

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 4.02, победа «Спортинга» — в 3.94.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Манчестер Сити» подтвердит статус фаворита. Команда сможет уверенно победить в гостях.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.38.

Прогноз: еще один прогноз, что после первого тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья после первого тайма за 2.40