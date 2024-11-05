5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов ПСВ на своем поле сыграет против «Жироны». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 28-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке турнира на выезде уступила «Ювентусу» (1:3), после чего дома дважды разошлась миром со «Спортингом» и ПСЖ с одинаковым счетом 1:1.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства ПСВ на чужом поле потерпел поражение от «Аякса» (2:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 11-ти поединков находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя «Аякс» на пять очков.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Нагало, Схаутен, Верман, Лосано, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на нидерландскую Эредивизию и Лигу чемпионов, ПСВ проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

Такая форма оставляет хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть фактор своего поля, хотя соперник уж точно не уступает ему в классе.

Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 24-ю позицию — последнюю в зоне плей-офф.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла на выезде ПСЖ (0:1), после чего в следующих турах дома уступила «Фейеноорду» (2:3) и обыграла «Слован» Братислава (2:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Жирона» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 4:3.

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает 10-ю строчку, отставая на три очка от зоны еврокубков, а также опережая зону вылета на шесть баллов.

Не сыграют: травмированы — Франсес, Абель Руис, Асприлья, Порту, Цыганков, Иван Мартин, Солис, Пау Лопес, Данжума, Мисехой, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Жирона» выиграла трижды (два раза — в последних поединках) при одном поражении.

Столь хорошая форма сулит гостям добротные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, его ожидает непростая дуэль против примерно равного им соперника.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в 10-ти из 14-ти последних матчей ПСВ выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жирона» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Жирона» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.15, победа «Жироны» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в последнем поединке гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах как ПСВ, так и «Жироны».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50