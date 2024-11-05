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    Удержится ли ПСВ в зоне плей-офф Лиги чемпионов?

    ПСВ — «Жирона». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Жирона»
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    Люк де Йонг (ПСВ)
    5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов ПСВ на своем поле сыграет против «Жироны». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 20:45 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 28-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке турнира на выезде уступила «Ювентусу» (1:3), после чего дома дважды разошлась миром со «Спортингом» и ПСЖ с одинаковым счетом 1:1.

    ПСВ — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства ПСВ на чужом поле потерпел поражение от «Аякса» (2:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 11-ти поединков находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя «Аякс» на пять очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Нагало, Схаутен, Верман, Лосано, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на нидерландскую Эредивизию и Лигу чемпионов, ПСВ проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

    Такая форма оставляет хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть фактор своего поля, хотя соперник уж точно не уступает ему в классе.

    Три гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 24-ю позицию — последнюю в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла на выезде ПСЖ (0:1), после чего в следующих турах дома уступила «Фейеноорду» (2:3) и обыграла «Слован» Братислава (2:0).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Жирона» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 4:3.

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает 10-ю строчку, отставая на три очка от зоны еврокубков, а также опережая зону вылета на шесть баллов.

    Не сыграют: травмированы — Франсес, Абель Руис, Асприлья, Порту, Цыганков, Иван Мартин, Солис, Пау Лопес, Данжума, Мисехой, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Жирона» выиграла трижды (два раза — в последних поединках) при одном поражении.

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    Столь хорошая форма сулит гостям добротные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, его ожидает непростая дуэль против примерно равного им соперника.

    Четыре гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в 10-ти из 14-ти последних матчей ПСВ выиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Жирона» не проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Жирона» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.15, победа «Жироны» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в последнем поединке гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах как ПСВ, так и «Жироны».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    ПСВ — «Жирона»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли ПСВ в зоне плей-офф Лиги чемпионов?
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