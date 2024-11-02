2 ноября в 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Ротор». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: сейчас команда Андрея Тихонова идет на 11-й позиции с 20 очками в таблице Первой лиги.

Последние матчи: в 16-м туре «Енисей» был неожиданно разгромлен главным аутсайдером чемпионата «Тюменью» со счетом 1:4. Соперник был на голову сильнее и все по делу. Единственный гол за красноярцев на счету Дениса Тихонова (младший сын тренера), восстановившегося после травмы.

Ранее была домашняя победа над «Уфой» (1:0) и ничья в гостях с «Родиной» (1:1).

Не сыграют: давно травмирован нападающий Канаплин.

Состояние команды: пока результаты «Енисея» в этом сезоне не впечатляют, но этому была причина в виде огромных кадровых потерь в межсезонье. Сейчас подопечные Тихонова имеют неплохой состав, который сыгрался и стал набирать очки, а последнее приобретение-возвращение Андрея Окладникова сильно поможет им в перспективе.

«Ротор»

Турнирное положение: после 16 туров «Ротор» идет на седьмом месте в таблице Первой лиги с 22 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предущей игре команда Дениса Бояринцева потерпела поражение в гостях от «Уфы» (0:2). Матч был равный, но хозяева с помощью замен смогли переломить ход встречи в свою пользу и забить в конце два мяча.

До этого «Ротор» выиграл у «КАМАЗа» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1).

Не сыграют: с начала сезона травмирован защитник Котов, недавно сломался резервный голкипер Аверкиев.

Состояние команды: к финишу сезона физическая подготовка «Ротора», чем славится клуб при тренерстве Дениса Бояринцева, начинает проседать и часто игроков не хватает в концовке. Обойма у волгоградцев довольно скромная и понятно, что весь сезон на себе 14-15 футболистам тащить на себе сложно.

Статистика для ставок

В сезоне 2021/22 игра в Красноярске завершилась вничью (1:1), матч в Волгограде хозяева проиграли (2:3)

На своем поле в манеже «Енисей» выиграл два матча и один сыграл вничью

«Ротор» забил всего 12 мячей в 16 турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «Ротор» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: игра будет проходить в манеже, куда сейчас переместился «Енисей». Там довольно специфические условия и отскок и, как правило, гости к ним довольно долго привыкают. В манеже «Енисей» всегда играет уверенно, должен показать хороший футбол и сейчас, против находящегося на спаде «Ротора».

Ставка: победа «Енисея» за 2,30.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Ставка: победа «Енисея» плюс общий тотал больше 1,5 за 3,20.