Енисей
Ротор
«Енисей»
Турнирное положение: сейчас команда Андрея Тихонова идет на 11-й позиции с 20 очками в таблице Первой лиги.
Последние матчи: в 16-м туре «Енисей» был неожиданно разгромлен главным аутсайдером чемпионата «Тюменью» со счетом 1:4. Соперник был на голову сильнее и все по делу. Единственный гол за красноярцев на счету Дениса Тихонова (младший сын тренера), восстановившегося после травмы.
Енисей — Ротор: коэффициенты букмекеров
Ранее была домашняя победа над «Уфой» (1:0) и ничья в гостях с «Родиной» (1:1).
Не сыграют: давно травмирован нападающий Канаплин.
Состояние команды: пока результаты «Енисея» в этом сезоне не впечатляют, но этому была причина в виде огромных кадровых потерь в межсезонье. Сейчас подопечные Тихонова имеют неплохой состав, который сыгрался и стал набирать очки, а последнее приобретение-возвращение Андрея Окладникова сильно поможет им в перспективе.
«Ротор»
Турнирное положение: после 16 туров «Ротор» идет на седьмом месте в таблице Первой лиги с 22 очками.
Последние матчи: в предущей игре команда Дениса Бояринцева потерпела поражение в гостях от «Уфы» (0:2). Матч был равный, но хозяева с помощью замен смогли переломить ход встречи в свою пользу и забить в конце два мяча.
До этого «Ротор» выиграл у «КАМАЗа» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1).
Не сыграют: с начала сезона травмирован защитник Котов, недавно сломался резервный голкипер Аверкиев.
Состояние команды: к финишу сезона физическая подготовка «Ротора», чем славится клуб при тренерстве Дениса Бояринцева, начинает проседать и часто игроков не хватает в концовке. Обойма у волгоградцев довольно скромная и понятно, что весь сезон на себе 14-15 футболистам тащить на себе сложно.
Статистика для ставок
- В сезоне 2021/22 игра в Красноярске завершилась вничью (1:1), матч в Волгограде хозяева проиграли (2:3)
- На своем поле в манеже «Енисей» выиграл два матча и один сыграл вничью
- «Ротор» забил всего 12 мячей в 16 турах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «Ротор» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: игра будет проходить в манеже, куда сейчас переместился «Енисей». Там довольно специфические условия и отскок и, как правило, гости к ним довольно долго привыкают. В манеже «Енисей» всегда играет уверенно, должен показать хороший футбол и сейчас, против находящегося на спаде «Ротора».
Ставка: победа «Енисея» за 2,30.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Ставка: победа «Енисея» плюс общий тотал больше 1,5 за 3,20.