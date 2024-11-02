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    Семейный подряд Тихоновых игру не отдаст

    «Енисей» — «Ротор». Ставка (к. 2.30) и прогноз на Первую лигу чемпионата России 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Ротор»
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    Денис Тихонов — один из лидеров «Енисея»
    2 ноября в 17-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Ротор». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Ноября 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 14:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: сейчас команда Андрея Тихонова идет на 11-й позиции с 20 очками в таблице Первой лиги.

    Последние матчи: в 16-м туре «Енисей» был неожиданно разгромлен главным аутсайдером чемпионата «Тюменью» со счетом 1:4. Соперник был на голову сильнее и все по делу. Единственный гол за красноярцев на счету Дениса Тихонова (младший сын тренера), восстановившегося после травмы.

    Енисей — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя победа над «Уфой» (1:0) и ничья в гостях с «Родиной» (1:1).

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    • Не сыграют: давно травмирован нападающий Канаплин.

    Состояние команды: пока результаты «Енисея» в этом сезоне не впечатляют, но этому была причина в виде огромных кадровых потерь в межсезонье. Сейчас подопечные Тихонова имеют неплохой состав, который сыгрался и стал набирать очки, а последнее приобретение-возвращение Андрея Окладникова сильно поможет им в перспективе.

    «Ротор»

    Турнирное положение: после 16 туров «Ротор» идет на седьмом месте в таблице Первой лиги с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предущей игре команда Дениса Бояринцева потерпела поражение в гостях от «Уфы» (0:2). Матч был равный, но хозяева с помощью замен смогли переломить ход встречи в свою пользу и забить в конце два мяча.

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    До этого «Ротор» выиграл у «КАМАЗа» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1).

    Не сыграют: с начала сезона травмирован защитник Котов, недавно сломался резервный голкипер Аверкиев.

    Состояние команды: к финишу сезона физическая подготовка «Ротора», чем славится клуб при тренерстве Дениса Бояринцева, начинает проседать и часто игроков не хватает в концовке. Обойма у волгоградцев довольно скромная и понятно, что весь сезон на себе 14-15 футболистам тащить на себе сложно.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2021/22 игра в Красноярске завершилась вничью (1:1), матч в Волгограде хозяева проиграли (2:3)

    • На своем поле в манеже «Енисей» выиграл два матча и один сыграл вничью

    • «Ротор» забил всего 12 мячей в 16 турах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «Ротор» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: игра будет проходить в манеже, куда сейчас переместился «Енисей». Там довольно специфические условия и отскок и, как правило, гости к ним довольно долго привыкают. В манеже «Енисей» всегда играет уверенно, должен показать хороший футбол и сейчас, против находящегося на спаде «Ротора».

    Ставка: победа «Енисея» за 2,30.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Енисея» плюс общий тотал больше 1,5 за 3,20.

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    «Енисей» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Семейный подряд Тихоновых игру не отдаст
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