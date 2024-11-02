2 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам девяти матчей итальянского первенства набрала 12 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию, опережая на четыре балла зону вылета, а также на четыре пункта отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле одержали победу над «Кальяри» (2:0).

Перед этим клуб на выезде в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов потерпел поражение от английской «Астон Виллы» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Ликояннис, Эрлич, Эль Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Болонья» выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в последнем туре должен его взбодрить, а перевес в классе и фактор своего поля должны помочь взять три очка.

Сантьяго Кастро и Риккардо Орсолини — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков.

Команда находится на предпоследней 19-й позиции в зоне вылета, отставая по дополнительным показателям от безопасной 17-й строчки, а также на четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А южане на своем поле одержали победу над «Вероной» (1:0).

Этот успех прервал серию поражений клуба в пять поединков, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Мархвиньский, Хаса, Бурнете, Бонифаци, Бериша.

Состояние команды: в восьми последних матчах (в рамках Серии А и Кубка страны) «Лечче» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива не лучшая форма, которая не позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на чужом поле против фаворита, но успех в прошлом туре должен придать ему уверенность в своих силах.

Никола Крстович и Патрик Доргу — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Лечче» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Лечче» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в шести последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.07.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.92