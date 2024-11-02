Болонья
Лечче
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам девяти матчей итальянского первенства набрала 12 очков и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 10-ю позицию, опережая на четыре балла зону вылета, а также на четыре пункта отставая от зоны еврокубков.
Болонья — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле одержали победу над «Кальяри» (2:0).
Перед этим клуб на выезде в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов потерпел поражение от английской «Астон Виллы» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Ликояннис, Эрлич, Эль Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу чемпионов, «Болонья» выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в последнем туре должен его взбодрить, а перевес в классе и фактор своего поля должны помочь взять три очка.
Сантьяго Кастро и Риккардо Орсолини — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков.
Команда находится на предпоследней 19-й позиции в зоне вылета, отставая по дополнительным показателям от безопасной 17-й строчки, а также на четыре пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А южане на своем поле одержали победу над «Вероной» (1:0).
Этот успех прервал серию поражений клуба в пять поединков, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Мархвиньский, Хаса, Бурнете, Бонифаци, Бериша.
Состояние команды: в восьми последних матчах (в рамках Серии А и Кубка страны) «Лечче» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Словом, у коллектива не лучшая форма, которая не позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на чужом поле против фаворита, но успех в прошлом туре должен придать ему уверенность в своих силах.
Никола Крстович и Патрик Доргу — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали меньше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Лечче» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Лечче» — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в шести последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.07.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.
Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.92