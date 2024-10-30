30 октября во втором раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Нюрнберг». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Нюрнберг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» уже прошел в Кубке Германии одну стадию, по пенальти обыграв в первом раунде на выезде «Вюрцбургер Киккерс» (4:0).

Команда выступает в элитном дивизионе, где по итогам восьми туров занимает 15-ю позицию, опережая зону плей-офф за выживание на три балла, а также зону вылета — на шесть очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Хайденхаймом» (0:0).

Перед этим клуб потерпел поражение в третьем туре основного раунда Лиги Европы, проиграв в чужих стенах «Порту» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, она позволяет ему рассчитывать на успех, если учесть его перевес в классе, а также фактор своего поля.

Два гола команды в Кубке Германии текущего сезона забивали разные игроки.

«Нюрнберг»

Турнирное положение: «Нюрнберг» также прошел в Кубке Германии одну стадию, в серии пенальти победив в первом раунде на выезде «Саарбрюккен» (1:1).

Команда выступает во втором немецком дивизионе, где по итогам 10-ти туров занимает восьмую позицию, уступая второй проходной в элиту позиции, а также зоне плей-офф на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура второй Бундеслиги клуб на своем поле попросту уничтожил «Ян Регенсбург» (8:3).

Этому успеху предшествовала еще одна крупная победа баварцев над «Гройтер Фюрт» во втором немецком дивизионе с результатом 4:0 на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (трех официальных и одном товарищеском) «Нюрнберг» одержал четыре победы.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, которая оставляет ему шансы побороться за путевку в следующий раунд, хотя против столь сильного соперника на выезде это будет непросто.

Михал Шевчик — автор пока что единственного гола команды в Кубке Германии.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Нюрнберг» выиграл

в четырех последних матчах «Нюрнберга» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.20, победа «Нюрнберга» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

В то же время, в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних последних матчей «Нюрнберга».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.12