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    Франкфуртцы будут торопиться!

    «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М
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    «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
    30 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Боруссия» М. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 30 Октября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:00 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате выступает довольно неплохо. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 8 турах.

    Айнтрахт Ф — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Айнтрахт» Фр расписал мировую с «Унионом» (1:1).

    При этом «Айнтрахт» Фр до того обыграл РФШ в Лиге Европы (1:0). А вот немногим ранее команда уступила «Байеру» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Айнтрахт» Фр явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и вообще, команда явно способна прибавить.

    Матчи с гладбахцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и «жеребятам» франкфуртцы не проигрывают уже 3 года.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» проводят довольно блеклый чемпионат. По итогам 8 туров команда там находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» М в текущем чемпионате набрал всего 10 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Боруссия» М подписала мировую с «Майнцем» (1:1).

    При этом до того команда одолела «Хайденхайм» (3:2). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гладбахцы явно не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 13 раз.

    При этом «Боруссия» М явно мотивирована максимально успешно выступить в Кубке Германии. Да и Тим Кляйндинст настрелял уже 6 мячей в Бундеслиге.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс оборону соперника нельзя назвать сверхнадежной.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Жеребята» не обыгрывают франкфуртцев уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Франкфуртцы выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу максимально активно.

    «Айнтрахт» традиционно успешно противостоит «жеребятам», да и на своем поле постарается быстро преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы будут торопиться!
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