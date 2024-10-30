30 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Боруссия» М. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате выступает довольно неплохо. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 8 турах.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Айнтрахт» Фр расписал мировую с «Унионом» (1:1).

При этом «Айнтрахт» Фр до того обыграл РФШ в Лиге Европы (1:0). А вот немногим ранее команда уступила «Байеру» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр явно намерен побороться за Кубок Германии. Да и вообще, команда явно способна прибавить.

Матчи с гладбахцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и «жеребятам» франкфуртцы не проигрывают уже 3 года.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» проводят довольно блеклый чемпионат. По итогам 8 туров команда там находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М в текущем чемпионате набрал всего 10 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Боруссия» М подписала мировую с «Майнцем» (1:1).

При этом до того команда одолела «Хайденхайм» (3:2). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гладбахцы явно не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 13 раз.

При этом «Боруссия» М явно мотивирована максимально успешно выступить в Кубке Германии. Да и Тим Кляйндинст настрелял уже 6 мячей в Бундеслиге.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс оборону соперника нельзя назвать сверхнадежной.

Статистика для ставок

«Боруссия» М в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

«Жеребята» не обыгрывают франкфуртцев уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: Франкфуртцы выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу максимально активно.

«Айнтрахт» традиционно успешно противостоит «жеребятам», да и на своем поле постарается быстро преуспеть в плане реализации.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50