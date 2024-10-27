27 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы продолжают борьбу за седьмой подряд чемпионский титул.

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 29 очков и идет второй в турнирной таблице.

Питерский коллектив забил целых 28 мячей, а в свои ворота пропустил только 4.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-бело-голубые» победили «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (1:0).

До этого же команда с берегов Невы проиграла «Краснодару» (0:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней игре действующие чемпионы России переиграли «Факел» (1:0) в Кубке страны.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Сергей Волков, Максим Глушенков и Михаил Кержаков.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака всегда находятся в хорошей форме и сегодняшний день не исключение.

Думается, что «Зенит» на своем поле в РПЛ всегда является фаворитом. В этом матче команду точно устроит только победа, поскольку отпускать «Краснодар» никто не захочет.

«Локомотив»

Турнирное положение: московская команда в этом сезоне приятно удивляет и стала его открытием.

Молодой коллектив из Москвы смог набрать 27 очков и идет третьим в турнирной таблице.

Москвичи смогли забить 26 мячей, а в свои ворота пропустили 16.

Последние матчи: неделей ранее «железнодорожники» неожиданно уступили «Химкам» (0:2).

До этого же «зелено-красные» выиграли у «Крыльев Советов» (1:0), «Спартака» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбурга» (4:2).

В последней же игре подопечные Михаила Галактионова по пенальти победили «Ростов» в Кубке страны.

Не сыграют: команде из столицы России в этой игре не помогут травмированный Лукас Фассон и дисквалифицированный Илья Самошников.

Состояние команды: столичный коллектив вроде бы находится и на ходу, но у «Локомотива» бывают провальные матчи. Команда молодая, поэтому ей свойственна нестабильность.

Многие не верят, что «Локомотив» сможет остаться в тройке до конца чемпионата, однако если все будет идти в таком же ключе, то команда обязательно поборется за топ-3, что будет для нее грандиозным успехом.

Комментарий Андрея Канчельскиса

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 13-го тура РПЛ:

«Зенит» сыграет грамотно в обороне. Глушенков здорово начал, но он не лидер никоим образом. Сейчас выбыл, и выплывают другие — Мостовой, бразильцы, понятно. В любом случае, идем к тому, что «Зенит» снова будет чемпионом. Быть может, и лет на 10 вперед. «Локо» будет действовать вторым номером, это однозначно. Я бы играл глубоко от обороны, и попытался не пропустить быстрый гол, в первые 20 минут. Но «Зенит» будет высоко прессинговать при потере мяча, поэтому «Локо» придется очень непросто. Кто выиграет? «Зенит», всухую. Андрей Канчельскис

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

«Локомотив» выиграл 7 из последних 8 матчей во всех турнирах

в последней очной игре 3 декабря прошлого года «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Локомотива» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

Прогноз: команды в этом сезоне любят много забивать, поэтому логично предположить, что мы увидим много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.65

Прогноз: «Локомотив» является неудобной командой для «Зенита» и сейчас находится на ходу, поэтому предположим, что москвичи отберут очки у питерцев.

Ставка: победа «Локомотива» или ничья 2.25