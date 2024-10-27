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    «Зенит» и «Локомотив» устроят голевое зрелище

    Зенит — Локомотив: прогноз и ставка

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    «Зенит»
    27 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Октября 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
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    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы продолжают борьбу за седьмой подряд чемпионский титул.

    В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 29 очков и идет второй в турнирной таблице.

    Зенит — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Питерский коллектив забил целых 28 мячей, а в свои ворота пропустил только 4.

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-бело-голубые» победили «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (1:0).

    До этого же команда с берегов Невы проиграла «Краснодару» (0:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней игре действующие чемпионы России переиграли «Факел» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Сергей Волков, Максим Глушенков и Михаил Кержаков.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака всегда находятся в хорошей форме и сегодняшний день не исключение.

    Думается, что «Зенит» на своем поле в РПЛ всегда является фаворитом. В этом матче команду точно устроит только победа, поскольку отпускать «Краснодар» никто не захочет.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московская команда в этом сезоне приятно удивляет и стала его открытием.

    Молодой коллектив из Москвы смог набрать 27 очков и идет третьим в турнирной таблице.

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    • Москвичи смогли забить 26 мячей, а в свои ворота пропустили 16.

    Последние матчи: неделей ранее «железнодорожники» неожиданно уступили «Химкам» (0:2).

    До этого же «зелено-красные» выиграли у «Крыльев Советов» (1:0), «Спартака» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбурга» (4:2).

    В последней же игре подопечные Михаила Галактионова по пенальти победили «Ростов» в Кубке страны.

    Не сыграют: команде из столицы России в этой игре не помогут травмированный Лукас Фассон и дисквалифицированный Илья Самошников.

    Состояние команды: столичный коллектив вроде бы находится и на ходу, но у «Локомотива» бывают провальные матчи. Команда молодая, поэтому ей свойственна нестабильность.

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    Многие не верят, что «Локомотив» сможет остаться в тройке до конца чемпионата, однако если все будет идти в таком же ключе, то команда обязательно поборется за топ-3, что будет для нее грандиозным успехом.

    Комментарий Андрея Канчельскиса

    Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 13-го тура РПЛ:

  • «Зенит» сыграет грамотно в обороне. Глушенков здорово начал, но он не лидер никоим образом. Сейчас выбыл, и выплывают другие — Мостовой, бразильцы, понятно. В любом случае, идем к тому, что «Зенит» снова будет чемпионом. Быть может, и лет на 10 вперед. «Локо» будет действовать вторым номером, это однозначно. Я бы играл глубоко от обороны, и попытался не пропустить быстрый гол, в первые 20 минут. Но «Зенит» будет высоко прессинговать при потере мяча, поэтому «Локо» придется очень непросто. Кто выиграет? «Зенит», всухую.
  • Андрей Канчельскис

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

    • «Локомотив» выиграл 7 из последних 8 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре 3 декабря прошлого года «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Локомотива» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: команды в этом сезоне любят много забивать, поэтому логично предположить, что мы увидим много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.65

    Прогноз: «Локомотив» является неудобной командой для «Зенита» и сейчас находится на ходу, поэтому предположим, что москвичи отберут очки у питерцев.

    Ставка: победа «Локомотива» или ничья 2.25

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