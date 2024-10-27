Зенит
Локомотив
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы продолжают борьбу за седьмой подряд чемпионский титул.
В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 29 очков и идет второй в турнирной таблице.
Зенит — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Питерский коллектив забил целых 28 мячей, а в свои ворота пропустил только 4.
Последние матчи: в прошлых турах «сине-бело-голубые» победили «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (1:0).
До этого же команда с берегов Невы проиграла «Краснодару» (0:2).
В последней игре действующие чемпионы России переиграли «Факел» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Сергей Волков, Максим Глушенков и Михаил Кержаков.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака всегда находятся в хорошей форме и сегодняшний день не исключение.
Думается, что «Зенит» на своем поле в РПЛ всегда является фаворитом. В этом матче команду точно устроит только победа, поскольку отпускать «Краснодар» никто не захочет.
«Локомотив»
Турнирное положение: московская команда в этом сезоне приятно удивляет и стала его открытием.
Молодой коллектив из Москвы смог набрать 27 очков и идет третьим в турнирной таблице.
Москвичи смогли забить 26 мячей, а в свои ворота пропустили 16.
Последние матчи: неделей ранее «железнодорожники» неожиданно уступили «Химкам» (0:2).
До этого же «зелено-красные» выиграли у «Крыльев Советов» (1:0), «Спартака» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбурга» (4:2).
В последней же игре подопечные Михаила Галактионова по пенальти победили «Ростов» в Кубке страны.
Не сыграют: команде из столицы России в этой игре не помогут травмированный Лукас Фассон и дисквалифицированный Илья Самошников.
Состояние команды: столичный коллектив вроде бы находится и на ходу, но у «Локомотива» бывают провальные матчи. Команда молодая, поэтому ей свойственна нестабильность.
Многие не верят, что «Локомотив» сможет остаться в тройке до конца чемпионата, однако если все будет идти в таком же ключе, то команда обязательно поборется за топ-3, что будет для нее грандиозным успехом.
Комментарий Андрея Канчельскиса
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл 4 последних матча во всех турнирах
- «Локомотив» выиграл 7 из последних 8 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре 3 декабря прошлого года «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Локомотива» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды в этом сезоне любят много забивать, поэтому логично предположить, что мы увидим много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.65
Прогноз: «Локомотив» является неудобной командой для «Зенита» и сейчас находится на ходу, поэтому предположим, что москвичи отберут очки у питерцев.
Ставка: победа «Локомотива» или ничья 2.25