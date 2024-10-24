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    «Астана» сохранит ворота на замке?

    ТНС — «Астана». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ТНС — «Астана»
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    «Астана» — «Спартак». Товарищеский матч
    ТНС дома сыграет против «Астаны» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ТНС

    Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций валлийский клуб занимает 31 место, без набранных очков.

    Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 3 место с активом в 21 очко. От лидера турнира — команды «Пенибонт» отставание составляет 9 баллов.

    «Астана»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Астана» занимает 15 место в турнирной таблице, набрав первые 3 очка.

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    • Последние матчи: «Астана» в первом туре Лиги конференций одержала минимальную победу над командой «Бачка-Топола» (1:0). Единственный и победный гол на 15-й минуте забил литовский защитник Кипрас Казуколовас.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 3 место с активом в 37 очков. От лидера первенства — команды «Ордабасы» экс-чемпион Казахстана отстаёт на 2 балла.

    Статистика для ставок

    • Победная серия ТНС состоит из трёх матчей

    • Победная серия «Астаны» состоит из трёх матчей

    • «Астана» и ТНС ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.54, а победа ТНС — в 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно соответственно.

    Прогноз: «Астана» в среднем за матч забивает 1 мяч. Можно ожидать победы от казахстанского клуба в игре против валийцев.

    Ставка: Фора «Астаны» (0) с коэффициентом 1.91.

    Прогноз: У ТНС не все хорошо складывается линии атаки, есть вероятность того, что «Астана» не пропустит гол в свои ворота.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.11.

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    ТНС — «Астана»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Астана» сохранит ворота на замке?
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