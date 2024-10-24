Глазго Рейнджерс
Стяуа
«Рейнджерс»
Турнирное положение: «Рейнджерс» в текущем сезоне не особо блистает. Нынче команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Рейнджерс» в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 8 поединках.
Глазго Рейнджерс — Стяуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Глазвегианцы минимально уступили «Килмарноку».
При этом «Рейнджерс» до того уверенно одолел «Сент-Джонстон» (2:0). А вот поединок с «Лионом» завершился коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Данило, Рабби Матондо — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы шотландцы едва ли могут записать себе в актив. «Рейнджерс» находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Рейнджерс» традиционно неудачно противостоит ФКСБ. В 4 очных поединках команда выиграла 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Рейнджерам» пора улучшать свои атакующие показатели.
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ нынешний сезон проводит противоречиво. В своем чемпионате команда сейчас находится на 5 позиции.
Причем ФКСБ в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 12 поединках чемпионата Румынии команда настреляла 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. ФКСБ фактически не заметил «Динамо» Бухарест (2:0).
При этом до того команда переиграла «Глорию» (3:2). А вот несколько раньше ФКСБ минимально расправился с ПАОКом.
Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Михай Лихандру — травмирован. Дариус Олару, Флорин Тэнасэ — дисквалифицированы.
Состояние команды: румыны в Лиге Европы стартовали весьма продуктивно. В 2 матчах турнира они набрали 6 очков.
В двух матчах Лиги Европы румыны забили 5 мячей. При этом забил бухарестский клуб в свои ворота пропустил всего 1 раз.
В кадровом плане ФКСБ не столь грозен, но ершист. А вот дать знатный бой сильному сопернику команда вполне способна.
Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и шотландцы крайне нестабильны, чем грех не воспользоваться.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- ФКСБ в Лиге Европы пропустил всего 1 мяч в 2 матчах
- «Рейнджеры» не обыгрывали ФКСБ уже 36 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: Шотландцы в последних матчах не преуспевали, да и проблемы в обороне никуда не делись.
Румыны проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно намерены дать бой «рейнджерам».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40